Постоянно что-то забываете? Этот лайфхак с упражнениями улучшит вашу память на 24 часа

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Физическая активность вместе с качественным сном способствует улучшению когнитивных способностей на следующий день, включая память и реакцию.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка

Учёные из Университетского колледжа Лондона выяснили, что умеренные или энергичные упражнения и глубокий сон помогают улучшить память, тогда как малоподвижный образ жизни, наоборот, её ухудшает.

Физическая активность усиливает приток крови к мозгу, стимулирует выработку нейротрансмиттеров, таких как допамин, и улучшает когнитивные функции, причём эффект может длиться до 24 часов, особенно при достаточном глубоком сне.

Результаты исследования, опубликованного в Международном журнале поведенческого питания и физической активности, подчеркивают важность активного образа жизни и полноценного сна для поддержания здоровья мозга и сохранения когнитивных способностей.

Уточнения

Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).



Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

