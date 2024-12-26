Кубики на прессе после 40 лет? Это реально! Просто начните заниматься по этой программе

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Фитнес-тренер Ирина Ротач рассказала, какие упражнения помогут получить кубики пресса в зрелом возрасте. Среди них — подъём ног, обратные скручивания, ножницы и упражнение "полукруг".

Фото: flickr.com by istolethetv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Спортивное тело

Для выполнения "полукруга" нужно лечь на пол, вытянуть руки вдоль тела, а ноги поднять к потолку. Затем опустить их вправо, описав полукруг, и повторить движение влево, пишет журнал Men Today.

Ещё одно эффективное упражнение — "уголок". В положении сидя с выпрямленными ногами и руками, убранными за спину, необходимо слегка отклониться назад и поднять ноги на 15-20 сантиметров от пола, удерживая это положение несколько секунд.

Эти простые, но эффективные упражнения подходят для тех, кто хочет оставаться в форме независимо от возраста.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

