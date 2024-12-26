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Каждые 5 кг мышц уменьшают риск депрессии

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Спорт

Китайские учёные провели исследование, чтобы оценить, как сила и мышечная масса человека влияют на риск возникновения депрессии.

Жим в наклоне
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Жим в наклоне

Результаты работы были опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders. В ходе исследования было проанализировано состояние более 4800 человек.

Мышечная масса измерялась с помощью рентгеновской абсорбциометрии, а сила — с использованием динамометра, который фиксировал максимальное усилие при сжатии. Исследователи пришли к выводу, что каждые дополнительные 5 килограммов мышечной массы уменьшают вероятность развития депрессии на 5,7%.

У человека с максимальной мышечной массой риск депрессии был на 44,1% ниже по сравнению с теми, у кого эти показатели были минимальными. Особенно значимыми эти результаты оказались для мужчин среднего возраста.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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