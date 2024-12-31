Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер

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Сейчас девушки используют очень много методов, чтобы обрести фигуру мечты. Одним из них стала диета по принципу 2/2/2, которая набирает популярность. Действительно ли на ней можно похудеть, рассказала нутрициолог Екатерина Гузман.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Диета 2/2/2 — это современный и довольно молодой способ похудения без особых усилий и самоистязаний. Ее автором стала фитнес-тренер Дженна Риццо.

В чем суть метода 2/2/2?

Первая двойка

Две порции овощей и фруктов каждый день. Дженна рекомендует увеличить количество овощей, фруктов и ягод в рационе на две дополнительные порции.

Стандартная порция овощей или фруктов у Джены составляет около 100 граммов, что эквивалентно одному небольшому яблоку, груше или горсти тертых овощей.

Вторая двойка

Две бутылки воды в день Достаточное количество жидкости стимулирует клеточный обмен веществ, который помогает лучшему насыщению и улучшает метаболические процессы.

"Всемирная организация здравоохранения советует выпивать 25-30 мл воды на каждый килограмм веса", — цитирует Гузман "СЭ".

Третья двойка

Две ежедневные прогулки. Дженна советует тренироваться четыре часа в неделю, из которых два посвящены верхней части тела, а два — нижней.

Чтобы компенсировать недостающие нагрузки, тренер рекомендует выходить на прогулки дважды в день.

Нутрициолог Екатерина Гузман считает, что при этом методе не учитывается общее качество рациона. Она уверена, что требования по диете зависят от возраста, пола, физической активности и скорости обмена веществ, поэтому в долгосрочной перспективе лучше подобрать индивидуальное питание.

Чтобы похудеть, метод 2/2/2 Гузман советует сочетать со сбалансированной диетой, индивидуальными планами питания и тренировками.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

