Топ-5 причин, по которым у вас болит шея: как избавиться от дискомфорта?

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Психолог Наталья Керре и инструктор по ЛФК Анастасия Полохова назвали частые причины возникновения проблем с шеей.

Фото: freepik шея

Так, старые травмы (в том числе полученные при рождении и усугубившиеся с возрастом), искривление позвоночника, длительное сидение за компьютером, письменным столом, рулем машины могут привести к неприятным боли в шее.

Также эксперты отнесли туда же хронические стрессы, когда человек непроизвольно втягивает шею.

"С одной стороны, вы словно хотите стать меньше, с другой стороны, напрягаете мышцы, словно пытаясь создать мышечный панцирь и отгородиться от атак окружающего мира", — цитирует экспертов "СЭ".

Получается так, что шея в напряжении из-за стресса, а из-за напряжения образуется зажим и ухудшается кровоток, это же усугубляет переживания.

"В современном мире сложно отказаться от гаджетов. Но можно адаптироваться к ним и создать для себя комфортную среду. Также стоит использовать техники для снижения мышечного тонуса в шее", — заключили эксперты.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.

