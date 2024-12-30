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Оденься, как капуста: как выходить на зимнюю пробежку?

1:13
Спорт

Если вы решили делать пробежки зимой, нужно хорошо подготовиться, чтобы не заболеть. Врач-терапевт Елена Черненко и чемпионка России по легкой атлетике Валерия Андреева рекомендуют надевать одежду в три слоя.

Девушка бежит по снежной дороге
Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка бежит по снежной дороге

По их словам, неправильный выбор формы для зимних тренировок — главный фактор влияния на здоровье спортсмена в это время года.

"Первый слой — термобелье, обеспечивающее отвод влаги. Второй — теплый флис или синтетические материалы с флисовой подкладкой. Третий слой — легкая ветровка, защищающая от влаги и ветра", — цитирует экспертов "СЭ".

Зимой стоит избегать переборов в одежде: не допускать переохлаждения, но и не перегреваться во время тренировки.

Одной из самых распространенных травм, возникающих из-за переохлаждения, считается воспаление ахиллового сухожилия. Чтобы его предотвратить, нужно носить высокие носки или специальные спортивные гетры.

"Многие профессиональные спортсмены используют гетры, связанные вручную, которые становятся настоящим спасением во время зимних тренировок", — добавили эксперты.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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