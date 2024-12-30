Оденься, как капуста: как выходить на зимнюю пробежку?

Если вы решили делать пробежки зимой, нужно хорошо подготовиться, чтобы не заболеть. Врач-терапевт Елена Черненко и чемпионка России по легкой атлетике Валерия Андреева рекомендуют надевать одежду в три слоя.
По их словам, неправильный выбор формы для зимних тренировок — главный фактор влияния на здоровье спортсмена в это время года.
"Первый слой — термобелье, обеспечивающее отвод влаги. Второй — теплый флис или синтетические материалы с флисовой подкладкой. Третий слой — легкая ветровка, защищающая от влаги и ветра", — цитирует экспертов "СЭ".
Зимой стоит избегать переборов в одежде: не допускать переохлаждения, но и не перегреваться во время тренировки.
Одной из самых распространенных травм, возникающих из-за переохлаждения, считается воспаление ахиллового сухожилия. Чтобы его предотвратить, нужно носить высокие носки или специальные спортивные гетры.
"Многие профессиональные спортсмены используют гетры, связанные вручную, которые становятся настоящим спасением во время зимних тренировок", — добавили эксперты.
Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.