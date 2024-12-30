Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нигерия запустила новый нефтеперерабатывающий завод
Семена подсолнечника: ключ к здоровью сердца и крепким волосам
Эмоциональное истощение: пять шагов к восстановлению
Как удивить гостей на Новый год: винегрет с секретным ингредиентом
Муравьи: колоссальная численность и их роль в природе
Если ещё не купили подарок на Новый год, то присмотритесь к комнатным растениям
Эти цветы не подведут: создайте клумбу, которая не требует ухода
Юрий Лоза пожаловался на работу госорганов в предпраздничные дни
Что делать, если затопили соседи сверху: пошаговая инструкция

Накачать все тело с нуля: бодибилдер рассказал, сколько на это уйдет времени на самом деле

1:16
Спорт

Мечтатели, которые хотят мало тренироваться и быстро получать результат, все гуглят, как накачаться за неделю и похудеть за месяц. Сколько времени реально уйдёт, чтобы увидеть результат, рассказал чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Он уверен, что если результаты тренировок не заметны внешне, это не значит, что их нет внутренне.

"Можно даже за месяц хорошо повлиять на работу сосудов, сердечной мышцы, опорно-двигательного аппарата", — цитирует спортсмена Общественная Служба Новостей.

Конечно, месяца не хватит, чтобы сделать себе идеальное тело и убрать все излишества фигуры. На это как минимум нужно потратить четыре месяца.

"Самое главное — начинать постепенно. Ведь все зависит от адаптации организма. Помните, что физическая активность — это стресс для организма! И имеет она как положительный, так и отрицательный характер, если переборщить", — отметил бодибилдер.

Он советует для лучшего результата обратиться к тренеру, занятия с которым дадут стимул, помогут вам взбодриться, прийти в себя, привести в порядок мышцы, если что-то болит.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Еда и рецепты
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость Аудио 
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Шоу-бизнес
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России Аудио 
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Российский шоу-бизнес
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом Аудио 
Популярное
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?

Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.

Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева Сводка с фронта: ВСУ готовят расстрел жителей в Покровске, на СВО погиб экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Плотников
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Последние материалы
Юрий Лоза пожаловался на работу госорганов в предпраздничные дни
Что делать, если затопили соседи сверху: пошаговая инструкция
Суточная норма витамина D: почему важно не превышать дозировку
Хвост — больше, чем украшение: зачем он нужен собаке
Секреты дизайна: как использовать природные цвета в доме
Бабушка научила, как добиться щедрого урожая клубники
Матча: тайна ярко-зелёного порошка
Этот метод снижает риск инсульта в пять раз: что за инновация в медицине
Абхазия получит финансовую поддержку от России в 2025 году
Восстановите упругость кожи с помощью простого домашнего рецепта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.