Накачать все тело с нуля: бодибилдер рассказал, сколько на это уйдет времени на самом деле

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Мечтатели, которые хотят мало тренироваться и быстро получать результат, все гуглят, как накачаться за неделю и похудеть за месяц. Сколько времени реально уйдёт, чтобы увидеть результат, рассказал чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

Он уверен, что если результаты тренировок не заметны внешне, это не значит, что их нет внутренне.

"Можно даже за месяц хорошо повлиять на работу сосудов, сердечной мышцы, опорно-двигательного аппарата", — цитирует спортсмена Общественная Служба Новостей.

Конечно, месяца не хватит, чтобы сделать себе идеальное тело и убрать все излишества фигуры. На это как минимум нужно потратить четыре месяца.

"Самое главное — начинать постепенно. Ведь все зависит от адаптации организма. Помните, что физическая активность — это стресс для организма! И имеет она как положительный, так и отрицательный характер, если переборщить", — отметил бодибилдер.

Он советует для лучшего результата обратиться к тренеру, занятия с которым дадут стимул, помогут вам взбодриться, прийти в себя, привести в порядок мышцы, если что-то болит.