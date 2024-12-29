Как не отъесть бока и живот на Новый год? Бодибилдер раскрыл секрет

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Идеальная фигура требует много усилий и, конечно же, правильного питания. Но что же в таком случае приготовить на Новый год, чтобы не растолстеть? Чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев раскрыл свой секрет.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Новогодний стол

В спорте есть такой опыт, когда в рамках режима нескольких дней человек ест все калорийное, без ограничений. При этом такие "разгрузочные" дни для атлетов даже полезны.

"Так что новогодняя передышка может стать отдыхом для психики и позволит восполнить энергетические затраты. А как после этого приятно вновь начать тренироваться", — отметил спортсмен.

Он также решил предостеречь от переедания тех, кто не занимается спортом.

"Все остальное стрессом для них не будет, так как они, скорее всего, каждый день так и питаются: калорийно и неправильно", — цитирует Фатеева Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что непременная составляющая новогоднего стола — майонез, — не так опасен и даже может быть полезным. Натуральный соус состоит из яйц, уксуса и масла.

"Все хорошо в меру! А у меня, кстати, на столе все по стандарту. Я могу себе это позволить", — заключил бодибилдер.