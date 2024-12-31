Подтянутый живот после беременности и родов: топ-5 эффективных упражнений

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Многие женщины, особенно рожавшие, страдают из-за жира на животе, который всё никак не уходит даже при правильном питании. Фитнес-тренер FPA, диетолог Светлана Минакова перечислила пять эффективных упражнений, которые помогут разобраться с этой проблемой.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

Выполнять их можно как дома, так и в тренажерном зале, сообщает Общественная Служба Новостей.

Планка

Лягте на живот, опираясь на локти и пальцы ног. Тело должно быть прямым, спина не прогибается.

Держите позу 30-60 секунд, активно напрягая пресс и ягодицы.

Планка укрепляет мышцы кора и улучшает общую стабилизацию тела.

Скручивания

Лягте на спину, согните колени, стопы на полу. Руки за головой или на груди.

Поднимите верхнюю часть тела, стараясь коснуться локтем противоположного колена, не напрягая шею.

Повторите 15-20 раз. Это упражнение эффективно прорабатывает верхнюю часть пресса.

Боковая планка

Лягте на бок, опираясь на локоть и боковую часть стопы. Тело должно быть прямым, плечо, бедра и колено образуют одну линию.

Держите позу 30 секунд с каждой стороны.

Это упражнение задействует боковые мышцы живота и улучшает стабильность кора.

Подъемы ног в положении лёжа

Лягте на спину, ноги прямые, руки вдоль тела. Поднимайте обе ноги вверх до угла 90 градусов, затем медленно опускайте их, не касаясь пола.

Это упражнение активно работает с нижней частью пресса.

Русские повороты

Сидя на полу, слегка наклоните спину назад, ноги подняты.

Поверните корпус влево и вправо, держа руки перед собой или с гирей.

Повторите по 10 раз на каждую сторону.

Это упражнение эффективно тренирует косые мышцы живота.

Упражнения стоит делать медленно и контролируемо. Нужно следить за дыханием: выдыхайте при усилии. Регулярные тренировки (3-4 раза в неделю) обеспечат лучший результат, считает Минакова.

Уточнения

Пла́нка — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

