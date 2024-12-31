Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лук, чеснок и груша: как запах вредителей влияет на урожай?
Новогодняя закуска за пару минут: простые, но очень вкусные бутерброды с горбушей
Болгария готова поддержать Молдавию в газовых поставках
Почему вы чувствуете усталость по утрам и как это исправить
Авиаперелёты на Новый год: как избежать рисков
Ледяной макияж: тренд зимы, который нельзя пропустить
Пищевая добавка поможет уничтожить рак — исследование выявило "подзарядку" борущихся клеток
Муравьи на пионах: естественная защита или угроза
Как россияне планируют свой бюджет в новогодние дни

Подтянутый живот после беременности и родов: топ-5 эффективных упражнений

2:15
Спорт

Многие женщины, особенно рожавшие, страдают из-за жира на животе, который всё никак не уходит даже при правильном питании. Фитнес-тренер FPA, диетолог Светлана Минакова перечислила пять эффективных упражнений, которые помогут разобраться с этой проблемой.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Выполнять их можно как дома, так и в тренажерном зале, сообщает Общественная Служба Новостей.

Планка

  • Лягте на живот, опираясь на локти и пальцы ног. Тело должно быть прямым, спина не прогибается.
  • Держите позу 30-60 секунд, активно напрягая пресс и ягодицы.
  • Планка укрепляет мышцы кора и улучшает общую стабилизацию тела.

Скручивания

  • Лягте на спину, согните колени, стопы на полу. Руки за головой или на груди.
  • Поднимите верхнюю часть тела, стараясь коснуться локтем противоположного колена, не напрягая шею.
  • Повторите 15-20 раз. Это упражнение эффективно прорабатывает верхнюю часть пресса.

Боковая планка

  • Лягте на бок, опираясь на локоть и боковую часть стопы. Тело должно быть прямым, плечо, бедра и колено образуют одну линию.
  • Держите позу 30 секунд с каждой стороны.
  • Это упражнение задействует боковые мышцы живота и улучшает стабильность кора.

Подъемы ног в положении лёжа

  • Лягте на спину, ноги прямые, руки вдоль тела. Поднимайте обе ноги вверх до угла 90 градусов, затем медленно опускайте их, не касаясь пола.
  • Это упражнение активно работает с нижней частью пресса.

Русские повороты

  • Сидя на полу, слегка наклоните спину назад, ноги подняты.
  • Поверните корпус влево и вправо, держа руки перед собой или с гирей.
  • Повторите по 10 раз на каждую сторону.
  • Это упражнение эффективно тренирует косые мышцы живота.

Упражнения стоит делать медленно и контролируемо. Нужно следить за дыханием: выдыхайте при усилии. Регулярные тренировки (3-4 раза в неделю) обеспечат лучший результат, считает Минакова.

Уточнения

Пла́нка статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Бабушка научила, как добиться щедрого урожая клубники
Садоводство, цветоводство
Бабушка научила, как добиться щедрого урожая клубники Аудио 
Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь
Туризм
Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь Аудио 
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Недвижимость
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Последние материалы
Пищевая добавка поможет уничтожить рак — исследование выявило "подзарядку" борущихся клеток
Муравьи на пионах: естественная защита или угроза
Как россияне планируют свой бюджет в новогодние дни
Удивительные привычки рыбок: что нужно знать каждому аквариумисту
Хранение оливье: как сохранить свежесть любимого салата на праздник
Новогодний десерт Снежок: просто, вкусно, не требует выпечки и содержит мало калорий
Как предотвратить лопнувшие помидоры: советы садоводам
Качаем ягодицы дома! Топ-3 упражнения для красивого вида сзади
Гладкость на года: лазерная эпиляция для разных типов кожи
Меры предосторожности после нападения акулы в Красном море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.