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Минус пять сантиметров! Меню на неделю для плоского животика

7:00
Спорт

Фитнес-тренер FPA, диетолог Светлана Минакова дала рацион питания на неделю, который поможет избавиться от жира на животе, улучшая метаболизм и предотвращая отеки.

правильное питание
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
правильное питание

В меню вошли сбалансированные блюда с высоким содержанием белков, полезных жиров и клетчатки, пишет Общественная Служба Новостей.

Понедельник

  • Завтрак: Овсянка на воде с ягодами и орехами Преимущества: Отличный источник клетчатки, антиоксидантов и омега-3 жирных кислот. КБЖУ: 300 ккал, 7 г белка, 15 г жиров, 35 г углеводов.
  • Обед: Куриная грудка с гречкой и тушеными овощами Преимущества: Высокий уровень белка и медленных углеводов, поддерживает мышечную массу и уровень энергии. КБЖУ: 450 ккал, 35 г белка, 12 г жиров, 50 г углеводов.
  • Ужин: Запеченная рыба (лосось) с салатом из шпината, авокадо и оливковым маслом Преимущества: Омега-3 жирные кислоты, клетчатка и антиоксиданты для улучшения работы сердечно-сосудистой системы. КБЖУ: 400 ккал, 30 г белка, 25 г жиров, 10 г углеводов.

Вторник

  • Завтрак: Яйца всмятку с помидорами и авокадо Преимущества: Белки для сохранения мышечной массы, полезные жиры для поддержания гормонального баланса. КБЖУ: 350 ккал, 18 г белка, 25 г жиров, 12 г углеводов.
  • Обед: Киноа с куриным филе и брокколи Преимущества: Высокий белковый и клетчаточный состав, насыщает надолго и регулирует уровень сахара в крови. КБЖУ: 400 ккал, 30 г белка, 10 г жиров, 50 г углеводов.
  • Ужин: Тушеные овощи с индейкой Преимущества: Белок, витамины и минералы для поддержания общего здоровья и метаболизма. КБЖУ: 350 ккал, 30 г белка, 12 г жиров, 25 г углеводов.

Среда

  • Завтрак: Греческий йогурт с медом, орехами и семенами чиа Преимущества: Пробиотики для улучшения пищеварения и омега-3 жирные кислоты. КБЖУ: 300 ккал, 15 г белка, 15 г жиров, 20 г углеводов.
  • Обед: Овощной суп с курицей и цельнозерновым хлебом Преимущества: Низкокалорийное, но питательное блюдо, содержащее много витаминов и клетчатки. КБЖУ: 400 ккал, 25 г белка, 8 г жиров, 45 г углеводов.
  • Ужин: Тунец с салатом из огурцов, помидоров и оливкового масла Преимущества: Высокий уровень белка и полезных жиров для восстановления и поддержания мышечной массы. КБЖУ: 350 ккал, 30 г белка, 15 г жиров, 10 г углеводов

Четверг

  • Завтрак: Белковый смузи (с бананом, ягодами, миндальным молоком и протеином) Преимущества: Легкий завтрак, насыщает белками и витаминами, ускоряет обмен веществ. КБЖУ: 300 ккал, 25 г белка, 5 г жиров, 35 г углеводов.
  • Обед: Овощной салат с куриным филе и бальзамическим уксусом Преимущества: Низкокалорийное, с высоким содержанием клетчатки и витаминов для улучшения обмена веществ. КБЖУ: 400 ккал, 30 г белка, 10 г жиров, 40 г углеводов.
  • Ужин: Печеная треска с картофелем и зелеными бобами Преимущества: Белки и медленные углеводы, полезные для восстановления после тренировки. КБЖУ: 400 ккал, 35 г белка, 10 г жиров, 40 г углеводов.

Пятница

  • Завтрак: Чиа пудинг с кокосовым молоком и ягодами Преимущества: Омега-3 жирные кислоты, клетчатка и антиоксиданты для здоровья кожи и улучшения пищеварения. КБЖУ: 350 ккал, 15 г белка, 18 г жиров, 35 г углеводов.
  • Обед: Лосось с киноа и авокадо Преимущества: Богатый источник омега-3, клетчатки и белка для восстановления и поддержания энергии. КБЖУ: 500 ккал, 35 г белка, 25 г жиров, 40 г углеводов.
  • Ужин: Тушеная курица с овощами (паприка, баклажаны, цуккини) Преимущества: Низкокалорийный, богатый витаминами и минералами ужин, который помогает поддерживать обмен веществ. КБЖУ: 400 ккал, 30 г белка, 15 г жиров, 30 г углеводов.

Суббота

  • Завтрак: Омлет с овощами и сырым шпинатом Преимущества: Легкий и питательный завтрак, полный витаминов и белка. КБЖУ: 300 ккал, 20 г белка, 20 г жиров, 10 г углеводов.
  • Обед: Салат с лососем, грейпфрутом и киноа Преимущества: Омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты для улучшения кожи и поддержания нормального уровня холестерина. КБЖУ: 450 ккал, 30 г белка, 25 г жиров, 40 г углеводов.
  • Ужин: Печеная индейка с брюссельской капустой и картофельным пюре Преимущества: Высокий белок, мало углеводов, богатый клетчаткой и минералами. КБЖУ: 400 ккал, 35 г белка, 15 г жиров, 30 г углеводов.

Воскресенье

  • Завтрак: Творог с медом, ягодами и орехами Преимущества: Отличный источник белка и кальция, поддерживает здоровье костей и помогает восстанавливаться после тренировок. КБЖУ: 350 ккал, 20 г белка, 12 г жиров, 30 г углеводов.
  • Обед: Чечевичный суп с курицей Преимущества: Белки, клетчатка и медленные углеводы, помогают долго сохранять чувство сытости. КБЖУ: 400 ккал, 30 г белка, 8 г жиров, 50 г углеводов.
  • Ужин: Тушеные креветки с овощами (помидоры, перец, брокколи) Преимущества: Легкий и низкокалорийный ужин, который помогает снизить нагрузку на желудок и ускоряет обмен веществ. КБЖУ: 350 ккал, 30 г белка, 10 г жиров, 25 г углеводов.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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