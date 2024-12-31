Качаем ягодицы дома! Топ-3 упражнения для красивого вида сзади

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Чтобы накачать красивые и упругие ягодицы, не обязательно идти в тренажерный зал и тягать там штангу. Фитнес-тренер Егор Ходырев перечислил упражнения, которые можно делать в домашних условиях.

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Приседания

Встаньте ровно с прямой спиной и небольшим прогибом в пояснице. Лопатки опустите вниз и сведите вместе, а грудь немного выведите вперёд. Стопы должны быть чуть шире плеч, носки в стороны.

На вдохе медленно опускайтесь вниз, отводя таз назад и сгибаясь в коленях до параллели бёдер с полом или ниже;

В момент приседания наклоните корпус вперед для смещения нагрузки на ягодичные мышцы. Колени должны двигаться по направлению стоп.

На выдохе разгибайтесь в тазобедренных и коленных суставах в исходное положение. Держите поясницу ровной на протяжении всего упражнения. Следите, чтобы колени не заваливались внутрь, пишет "Чемпионат".

Сделайте три круга по 15 раз.

Болгарские выпады

Исходное положение — то же. Переносите вес тела на левую ногу, а правую ногу отведите назад и закиньте на диван или стул.

На вдохе медленно опускайтесь вниз, отводя таз назад и сгибаясь в колене до угла 90 градусов. Важно наклонять корпус вперед для растяжения ягодичных мышц;

На выдохе выпрямляйте туловище за счёт возвращения корпуса тела в исходное положение, разгибая ногу в коленном суставе. Поясницу держите ровной и контролируйте таз.

Напрягите пресс для удержания равновесия.

Сделайте три круга по 15 раз.

Ягодичный мост на одной ноге

Лягте на коврик. Левую ногу согните в коленях и поставьте стопу близко к ягодицам, а правую ногу закиньте на бедро левой ноги. Стопа и коленный сустав левой ноги должны были строго друг под другом.

На выдохе левой ногой разогните бедро, поднимая таз вверх до прямой линии со спиной. Задержитесь наверху на одну секунду.

На вдохе плавно опускайте таз в исходное положение на пол в течение одной-двух секунд. Поясница должна оставаться ровной на протяжении всего упражнения.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

