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Андрей Аршавин признался, что мечтает о кресле руководителя Зенита

0:57
Спорт

Заместитель генерального директора по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин выразил желание занять должность руководителя клуба. В интервью корреспонденту "Чемпионата" футболист поделился своими амбициями и мечтами о будущем.

Андрей Аршавин
Фото: commons.wikimedia.org by wonker, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Андрей Аршавин

Аршавин отметил, что всегда стремился к руководящей позиции в "Зените". Он подчеркнул, что для него было бы большой честью и огромной ответственностью возглавить такой известный клуб. Однако он также признал, что не знает, сбудутся ли его планы.

"Если честно, всегда хотел быть президентом "Зенита". Это же круто — руководить таким клубом. Не знаю, случится это или нет, но я буду рад", — сказал Аршавин.

Этот комментарий свидетельствует о том, что Андрей Аршавин видит в себе потенциал для управленческой работы в футбольной сфере и стремится к реализации своих амбиций в профессиональной деятельности.

Уточнения

Андре́й Серге́евич Арша́вин (род. 29 мая 1981[…], Ленинград) — российский футболист, выступавший на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего и плеймейкера.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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