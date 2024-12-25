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Бывшего мужа Седоковой баскетболиста Яниса Тимму похоронят в Риге: названа дата

0:43
Спорт

Прощание с погибшим баскетболистом Янисом Тиммой пройдет в Риге 27 декабря.

баскетбол
Фото: Wikipedia by MarcoCrupi is licensed under GNU Free Documentation License
баскетбол

Спортсмен был женат на певице Анне Седоковой.

Тело экс-баскетболиста "Зенита", "Химок" и УНИКСа привезли в Ригу. Друг спортсмена Мартиньш Лаува рассказал, что вернуть его тело на родину удалось благодаря большому количеству людей и ведомств, в том числе латвийского посольства в Москве, МВД, МИДа и Национального баскетбольного союза, сообщает РБК Спорт.

Напомним, Тимму нашли мёртвым в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря. По предварительной информации, баскетболист покончил с собой.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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