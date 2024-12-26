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А в чём предательство? Фигуристка Шаботова оправдалась за переход в сборную Украины

1:10
Спорт

Фигуристка Анастасия Шаботова в 2022-м была исключена из сборной Украины. Она заявила, что в письме о ее увольнении из федерации не упоминался "лайк" поста Евгения Плющенко с поддержкой СВО.

Ледовая арена
Фото: commons.wikimedia.org by Cheezzus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ледовая арена

Также девушка рассказала, что не считает переход в сборную Украины предательством, поскольку это было в 2019 году и ее поставили перед фактом. Сделала она это ради результата, пишет "СЭ".

Фигуристка призналась, что не досмотрела до конца видео Евгения Плющенко, прежде чем поставила отметку "нравится". Однако девушка и так понимала, что с ней будут "расставаться".

"За неделю до ЧМ маме позвонили из украинской федерации и объяснили, что в нашей стране сейчас не время праздника, а чемпионат мира в некотором смысле праздник, скорее всего, команда не поедет", — сказала Шаботова, которая в тот момент находилась в Москве.

Лишь через несколько дней она узнала, что сборная поехала на турнир.

"Думаю, настоящей причиной было то, что я не присутствовала в стране", — отметила Шаботова.

Уточнения

Анастаси́я Серге́евна Ша́ботова (укр. Анастасія Сергіївна Шаботова, род. 17 января 2006) — украинская фигуристка, выступающая в одиночном катании. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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