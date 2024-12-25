Похудеть за 10 дней: эти правила помогут добиться тонкой талии и подтянутой фигуры

Фитнес-тренер FPA, диетолог Светлана Минакова рассказала, как за 10 дней можно запустить процесс похудения.
Она рассказала, что многие пытаются скинуть вес с помощью жестких диет и ограничений, однако этот подход часто приводит к краткосрочному результату, срывам и выгоранию.
Лучше придерживаться сбалансированного подхода, который позволяет худеть без вреда для организма.
Питаться нужно в удовольствие: здоровое питание, богатое витаминами и минералами, способствует нормализации обмена веществ и улучшению внешнего вида без чувства голода.
Также эксперт советует пить 1,5-2 литра чистой воды в день. Вода с лимоном или зеленый чай помогут ускорить обмен веществ.
Минакова считает, что за 10 дней можно значительно улучшить свой внешний вид и запустить процесс похудения.
В частности, снизить количество висцерального жира, уменьшить объем живота и добиться красивой подтянутой кожи. Для этого нужно ограничить простые углеводы и сахар; включить в рацион продукты, богатые белком и клетчаткой: питаться 4-5 раз в день небольшими порциями.
Также нужно добавить спорт в жизнь. Стоит делать 3-4 тренировки в неделю по 30-40 минут, пишет Общественная Служба Новостей.
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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