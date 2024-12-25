Заплыв на километр в Арктике: россияне ночью нырнули в ледяную воду

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В Териберке, при температуре воды 3.2 °C и воздуха -18° C, чемпионки и рекордсменки России по зимнему плаванию Татьяна Устимова и Елена Жилякова, чемпион Азии по зимнему плаванию Святогор Борнобаев устроили Арктический зимний заплыв.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadtochey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Залив Дежнева

Они нырнули в воду в условиях полярной ночи. Заплыв спортсмены посвятили подвигу моряков Краснознамённого Северного флота во время ВОВ.

В Баренцевом море в сопровождении судна "Картель" атлеты проплыли километр.

Спортсменка Елена Жилякова отметила, что для успешного заплыва в ледяной воде важно правильно дышать.

"Те, кто не знаком с зимним плаванием, как правило, начинают хватать ртом воздух из-за появляющегося спазма лёгких. Не надо этого делать, надо сначала успокоиться и выдыхать, а потом у вас пойдёт вдох", — заявила она.

Подобный ночной заплыв стал первым в истории, пишут argumenti. ru.

Уточнения

Ба́ренцево мо́ре (норв. Barentshavet, до 1853 года — Му́рманское мо́ре, Ру́сское мо́ре, Мурман, у поморов — Студене́ц) — окраинное море Северного Ледовитого океана.

