Назван самый эффективный способ накачать плечи

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Фитнес-тренер Джефф Кавальер поделился самым продуктивным способом тренировки плечевых мышц, как сообщает издание Men Today.

Фото: 500px.com by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гантели

Он рекомендует начинать занятия с жима гантелей в стоячем положении, после чего следует выполнить приседания. Затем стоит перейти к махам с гантелями в сторону, которые должны закончиться удерживанием гантелей с вытянутыми в бок руках. Общее количество повторений для этого этапа — 20.

Далее стоит выполнить подъем гантелей от бедер, поднятие троса вперед и тягу троса к голове. Кавальер подчеркнул, что между каждыми подходами следует делать паузы на 2-3 минуты для восстановления.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

