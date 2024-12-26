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Фитнес-тренер Филиппенко посоветовал вариант отжиманий для новичков

1:14
Спорт

Фитнес-тренер Роман Филиппенко предложил упрощенный вариант отжиманий, который идеально подойдет для начинающих и женщин. Его рекомендации приводит издание "Чемпионат".

отжимания
Фото: freepik
отжимания

Эксперт настаивает на выполнении отжиманий с колен, объясняя, что при этом будут задействованы те же группы мышц — большая грудная, трицепс и передняя дельтовидная, однако с меньшей нагрузкой. Также к работе подключаются короткая головка бицепса, прямые и косые мышцы живота, а также разгибатели позвоночника.

Филиппенко также поделился правильной техникой выполнения этого упражнения. Исходное положение — упор на ладони и колени: кисти должны располагаться чуть шире плеч, колени близко друг к другу, стопы можно скрестить, а колени согнуть. Важно следить за прямой спиной и напряженным прессом.

"На вдохе опустите корпус вниз, сгибая руки в локтях. Локти движутся вдоль корпуса. Выполняйте упражнение до легкого касания грудью пола либо до прямого угла в локтевом суставе. С выдохом поднимите туловище вверх, выпрямляя руки", — объяснил тренер.

 

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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