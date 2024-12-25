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Фитнес-разоблачение: четыре заблуждения о тренировках, которые пора развеять

1:47
Спорт

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский развенчал четыре распространенные мифы о тренировках, о чем сообщает "Москва 24".

тренировки в спортзале
Фото: freepik
тренировки в спортзале

Одним из самых популярных заблуждений является рекомендация не есть в течение двух часов после тренировки. По словам Каневского, после силовых и кардионагрузок крайне важно поесть в течение 40 минут. Это объясняется тем, что после тренировок у организма возникает выраженная потребность в питательных веществах для восстановления затрат энергии и ресурсов.

Во-вторых, Каневский опроверг опасность тренажерного зала для девушек.

"На женское здоровье работа с отягощением вообще не влияет, кроме тех случаев, когда девушка начинает применять запрещенные препараты", — отметил тренер, добавив, что женщинам не стоит бояться избытка мышечной массы.

Тренер также опроверг миф о локальном жиросжигании. По словам Каневского, выполнение одного-двух упражнений на пресс не приведет к плоскому животу. Для достижения желаемого результата необходимы продолжительные аэробные тренировки, такие как занятия на беговой дорожке, плавание или велосипед, продолжительностью минимум 45 минут и не реже трех раз в неделю.

Кроме того, эксперт напомнил — тренировки не опасны для здоровья.

"Важно понимать, что нагрузки соревновательного уровня и умеренные — это совершенно разные виды воздействия. Именно поэтому заниматься спортом на соревновательном уровне нужно в детском-юношеской возрасте. А вот людям старше 20-30 можно и нужно давать нагрузку только на поддержание своего здоровья", — поделился он.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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