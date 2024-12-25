Как физическая активность влияет на сон и похудение

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась своими наблюдениями о воздействии физической активности на качество сна, как сообщает издание "Спорт-Экспресс".
По ее мнению, умеренные упражнения способны значительно улучшить сон. Эксперт отметила, что после физической нагрузки засыпание происходит быстрее, продолжительность сна увеличивается, а время пробуждения минимизируется. Это, в свою очередь, способствует нормализации метаболических процессов во время отдыха и поддерживает плавное снижение веса.
Соболь также порекомендовала проводить силовые или высокоинтенсивные тренировки за 4-5 часов до сна для достижения наилучших результатов.
"Тренировки повышают частоту сердечных сокращений и увеличивают выброс адреналина. Поэтому необходимо время, чтобы организм пришел в норму", — объяснила Соболь, отметив, что в противном случае сон будет неглубоким и беспокойным.
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