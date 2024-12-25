Как физическая активность влияет на сон и похудение

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Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась своими наблюдениями о воздействии физической активности на качество сна, как сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Hunkeler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бегуны

По ее мнению, умеренные упражнения способны значительно улучшить сон. Эксперт отметила, что после физической нагрузки засыпание происходит быстрее, продолжительность сна увеличивается, а время пробуждения минимизируется. Это, в свою очередь, способствует нормализации метаболических процессов во время отдыха и поддерживает плавное снижение веса.

Соболь также порекомендовала проводить силовые или высокоинтенсивные тренировки за 4-5 часов до сна для достижения наилучших результатов.

"Тренировки повышают частоту сердечных сокращений и увеличивают выброс адреналина. Поэтому необходимо время, чтобы организм пришел в норму", — объяснила Соболь, отметив, что в противном случае сон будет неглубоким и беспокойным.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

