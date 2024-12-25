Фитнес-тренер Соболь раскрывает важность тренировки спины для девушек

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Фитнес-тренер Елена Соболь дала советы девушкам о том, как добиться подтянутой и красивой спины. Ее рекомендации были опубликованы в "Спорт-Экспресс".

Фото: wikimedia.org by Jaykayfit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Девушка выполняет упражнение боковая планка

Соболь подчеркнула, что тренировки мышц спины следует проводить как минимум раз в неделю, чтобы поддерживать здоровье позвоночника и улучшать осанку. В качестве начальных упражнений она предложила подтягивания на гравитроне, после чего можно добавить тягу горизонтального блока, вертикальную тягу к груди, разведение гантелей в наклоне и завершить тренировку гиперэкстензией.

Также тренер отметила, что работа над спиной способствует укреплению мышц шеи, что, по ее мнению, помогает избежать возрастных изменений в области лица и шеи.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

