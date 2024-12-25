Больше никакого хруста в бёдрах и коленях: 28-минутная тренировка для полной перезагрузки тела

Щелчки и хруст в бёдрах и коленях после долгого рабочего дня за компьютером — знакомая история для тех, кто ведёт сидячий образ жизни. Спасением от скованности и напряжения может стать растяжка пилатеса.
На YouTube появилась 28-минутная программа от сертифицированного тренера Рэйвен Росс, которая предлагает простую и эффективную тренировку, доступную для выполнения дома.
Главное преимущество этой тренировки — отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании. Всё, что нужно, — это коврик и немного свободного пространства. Программа рассчитана на проработку всего тела и включает упражнения, направленные на увеличение подвижности, укрепление кора и расслабление мышц.
Одним из первых упражнений являются боковые наклоны и мягкие вращения шеи и плеч. Такие движения помогают быстро снять напряжение и погрузиться в ритм тренировки. Уже спустя несколько минут чувствуется заметное облегчение, особенно в плечах и шее.
Хотя акцент сделан на проработке кора, программа задействует и другие группы мышц. Комплексные упражнения, такие как "птичий дог" или сидячий пилатес, прорабатывают не только пресс, но и спину, бёдра, ягодицы и плечи. Это обеспечивает сбалансированную нагрузку, делая тренировку универсальной.
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