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Без тренажёров! Фитнес-гуру назвал упражнения для плоского живота

0:44
Спорт

Фитнес-блогер Роман Овчаров поделился секретами достижения плоского живота. Он рассказал, что ключ к успеху — укрепление кора, включающего мышцы позвоночного и тазобедренного отделов.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Талия

Для начала Овчаров порекомендовал скручивания с поднятыми ногами, подъёмы таза и планку. Затем эксперт предложил попробовать упражнение под названием "каракатица": лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, руки вытянуты вверх. Поднимая таз так, чтобы он оказался на уровне лопаток, следует шагать в этой позе.

Завершить комплекс можно "ласточкой" — упражнением, которое укрепляет мышцы спины и кора, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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