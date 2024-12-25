Эти упражнения помогут избавиться от напряжения в шее на рабочем месте

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Инструктор по лечебной физкультуре Анастасия Полохова поделилась полезными рекомендациями для снижения напряжения в шее.

Фото: freepik шея

По её словам, важнейшим шагом для профилактики болей является правильная организация рабочего места. Специалист подчеркнула, что поза при работе за компьютером должна быть комфортной, а голова не должна сильно свисать вниз.

Для этого она посоветовала использовать подставки для монитора или ноутбука, чтобы экран находился на уровне глаз, пишет издание "Спорт-Экспресс".

Также она напомнила, что каждые 30 минут необходимо менять положение тела или делать небольшие перерывы на прогулку.

Полохова также порекомендовала выполнять гимнастику прямо за рабочим столом. Среди упражнений она выделила такие, как "кошка", наклоны и повороты в стороны, растяжка рук и шеи, а также круговые вращения головой и самомассаж для расслабления мышц.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем. Шея обусловливает подвижность головы относительно туловища, что способствует лучшей ориентации в пространстве, захвату пищи, защите и нападению.



Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

