Президент РФС исключил вероятность снятия Химок с РПЛ

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в беседе с Sport24 сообщил, что на данный момент не рассматривается вопрос о снятии "Химок" с чемпионата России в связи с арестом инвестора Туфана Садыгова.

Фото: commons.wikimedia.org by Gazprom Neft, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Александр Дюков

Он отметил, что задержание Садыгова не связано с его деятельностью в подмосковном клубе.

Дюков подчеркнул, что руководство "Химок" надеется на успешное завершение сезона в РПЛ, и пока не обсуждается возможность того, что команда не доиграет сезон.

11 декабря главный инвестор "Химок" Туфан Садыгов был помещён под домашний арест. 6 декабря Международная федерация футбола (ФИФА) ввела запрет на трансферы для "Химок" из-за невыплаченного долга перед шведским полузащитником Бесардом Сабовичем.

Уточнения

Бесард Сабович (швед. Besard Sabovic; род. 5 января 1998, Стокгольм) — шведский и северомакедонский футболист, полузащитник клуба «Юргорден».



Илья Туфанович Садыгов (род. 29 сентября 2000, Химки, Московская область) — российский футболист, нападающий клуба «Химки».



Алекса́ндр Вале́рьевич Дю́ков (род. 13 декабря 1967, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский менеджер высшего звена, председатель правления ПАО «Газпром нефть» с 2008 года. Президент петербургского футбольного клуба «Зенит» в 2008—2017 годах, президент Российского футбольного союза с 2019 года.



Росси́йский футбо́льный сою́з (РФС) — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации.



Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России.

