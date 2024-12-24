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Защитник Спартака дал объяснение успеху своего одноклубника Угальде

1:07
Спорт

Центральный защитник московского "Спартака" Никита Чернов поделился мнением о выступлении форварда сборной Коста-Рики и своего одноклубника Манфреда Угальде в первой половине российского сезона.

Манфред Угальде
Фото: commons.wikimedia.org by Jdmunacr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Манфред Угальде

Чернов отметил, что нынешняя результативность Угальде его не удивляет. По его словам, теперь все могут убедиться, что Манфред — превосходный футболист, который всегда играл на благо команды, а сейчас начал забивать голы, реализуя свои моменты, сообщает Legalbet.

Угальде присоединился к "Спартаку" год назад. Во второй половине прошлого сезона он не смог поразить ворота ни разу в 12-ти матчах Российской премьер-лиги, но отметился одним голом в матче Кубка России против санкт-петербургского "Зенита". Однако после назначения Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых костариканский нападающий забил 15 голов и отдал две результативные передачи в 18-ти матчах РПЛ в первой части сезона, став лучшим бомбардиром чемпионата.

Уточнения

Ники́та Алекса́ндрович Черно́в (род. 14 января 1996, Волжский, Волгоградская область) — российский футболист, защитник московского «Спартака».

Манфред Алонсо Угальде Арсе (исп. Manfred Alonso Ugalde Arce; род. 25 мая 2002, Эредия) — коста-риканский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Коста-Рики.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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