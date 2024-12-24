Гендиректор Локомотива объяснил отказ от Дзюбы

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Генеральный директор московского "Локомотива" Владимир Леонченко в беседе с "Матч ТВ" сообщил, что клуб не стал продлевать соглашение с форвардом Артёмом Дзюбой по причине расхождения интересов между командой и футболистом.

Фото: pic1.fc-zenit.ru by Vyacheslav Yevdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Артём Дзюба

Он отметил, что экономия финансовых ресурсов не была ключевым фактором при рассмотрении дальнейших шагов в отношении контракта 36-летнего нападающего.

Леонченко подчеркнул, что никто не станет действовать во вред результатам команды или клуба. Он добавил, что спортивный принцип всегда остаётся приоритетным.

Артём Дзюба защищал цвета московского "Локомотива" с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешёл в тольяттинский "Акрон". За "Локомотив" он провёл 11 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

Уточнения

Влади́мир Вале́рьевич Лео́нченко (11 апреля 1972, Москва) — российский футболист, полузащитник. Футбольный функционер. Завершил игровую карьеру в 2007 году, после чего работал тренером, был футбольным агентом, занимал различные должности в профсоюзе российских футболистов и тренеров. С 23 декабря 2020 года генеральный директор ФК «Локомотив» Москва.



Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

