Почувствуй себя в 60 лет на 30 лет моложе: эти асаны из йоги восстановят вашу энергию

2:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

С возрастом человек становится слабее, а восстановление организма замедляется. Дело в том, что мы мало двигаемся, и постепенно мышцы лишаются сил, уменьшаются и теряют выносливость. Восстановить энергию и силы поможет йога. Какие упражнения выполнять, рассказал фитнес-тренер.

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка

Три асаны для пожилых

Поза горы

Нужно встать прямо, соединить стопы так, чтобы пятки и большие пальцы ног соприкасались. Вес тела распределите по поверхности стоп равномерно. Представьте, что из стоп у вас вырастают корни и вы "укореняетесь".

Выпрямите и напрягите ноги. Затем напрягите колени, подтянув коленные чашечки. Выпрямите спину, подтяните живот вверх, грудь вперёд, а плечи раскройте. Выпрямите шею, немного наклонив подбородок к груди.

Руки вытяните вверх над головой. Толкните стопами пол и вытяните всё тело вверх. Стойте так 30-60 секунд, дышите при этом ровно. Затем сделайте глубокий вдох, расслабьтесь и выйдите из позы, сообщает "Чемпионат".

Кошка-корова

Встаньте на четвереньки. Корпус держите ровно. Нагрузку нужно равномерно распределить на колени и руки.

Выпрямите в локтях руки, они должны быть строго под плечами. Пальцы сведите вместе, они должны смотреть вперед. Расстояние между коленями — два кулака.

Бёдра и голень образуют прямой угол. Пятки соединены вместе, а ноги упираются на подъёмы.

На вдохе прогните спину вниз, запрокидывая голову максимально вверх.

На выдохе выгните спину вверх, толкая копчик под себя. Голову опустите вниз, пытаясь достать подбородком до груди. Живот втяните.

Поза воина

Встаньте, руки опустите вдоль тела. Сделайте широкий шаг вперёд, ноги — на расстоянии около метра друг от друга.

Согните левое колено под прямым углом, оно не должно выходить за носок. Правая нога вытянута назад, пятка стоит на полу, стопа развёрнута на 45 градусов вправо.

Руки поднимите над головой и по тянитесь ими вверх. Стойте так 5-10 дыхательных циклов.

Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

