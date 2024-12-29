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Почувствуй себя в 60 лет на 30 лет моложе: эти асаны из йоги восстановят вашу энергию

2:29
Спорт

С возрастом человек становится слабее, а восстановление организма замедляется. Дело в том, что мы мало двигаемся, и постепенно мышцы лишаются сил, уменьшаются и теряют выносливость. Восстановить энергию и силы поможет йога. Какие упражнения выполнять, рассказал фитнес-тренер.

Девушка
Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка

Три асаны для пожилых

Поза горы

  • Нужно встать прямо, соединить стопы так, чтобы пятки и большие пальцы ног соприкасались. Вес тела распределите по поверхности стоп равномерно. Представьте, что из стоп у вас вырастают корни и вы "укореняетесь".
  • Выпрямите и напрягите ноги. Затем напрягите колени, подтянув коленные чашечки. Выпрямите спину, подтяните живот вверх, грудь вперёд, а плечи раскройте. Выпрямите шею, немного наклонив подбородок к груди.
  • Руки вытяните вверх над головой. Толкните стопами пол и вытяните всё тело вверх. Стойте так 30-60 секунд, дышите при этом ровно. Затем сделайте глубокий вдох, расслабьтесь и выйдите из позы, сообщает "Чемпионат".

Кошка-корова

  • Встаньте на четвереньки. Корпус держите ровно. Нагрузку нужно равномерно распределить на колени и руки.
  • Выпрямите в локтях руки, они должны быть строго под плечами. Пальцы сведите вместе, они должны смотреть вперед. Расстояние между коленями — два кулака.
  • Бёдра и голень образуют прямой угол. Пятки соединены вместе, а ноги упираются на подъёмы.
  • На вдохе прогните спину вниз, запрокидывая голову максимально вверх.
  • На выдохе выгните спину вверх, толкая копчик под себя. Голову опустите вниз, пытаясь достать подбородком до груди. Живот втяните.

Поза воина

  • Встаньте, руки опустите вдоль тела. Сделайте широкий шаг вперёд, ноги — на расстоянии около метра друг от друга.
  • Согните левое колено под прямым углом, оно не должно выходить за носок. Правая нога вытянута назад, пятка стоит на полу, стопа развёрнута на 45 градусов вправо.
  • Руки поднимите над головой и по тянитесь ими вверх. Стойте так 5-10 дыхательных циклов.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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