Косторная признала, что решение пропустить два сезона связано со здоровьем

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Чемпионка Европы Алёна Косторная, выступающая в парном катании с Георгием Куницей, поделилась причинами временного прекращения спортивной карьеры. В ноябре дуэт объявил, что не будет участвовать в соревнованиях в течение двух сезонов.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Алёна Косторная

В фильме "Параллельное вращение" Косторная объяснила своё решение откатать программу на соревнованиях в последний раз. Она подчеркнула, что это связано с её нынешним состоянием здоровья и психоэмоциональным фоном, который не позволяет ей продолжать выступления.

"Да, это связано со здоровьем. Это связано с физическим и психоэмоциональным состоянием, которое сейчас не в лучшей форме. А вы задаете такие вопросы, от которых меня начинает потрясывать", — сказала Косторная.

Фигуристка также отметила, что они с партнёром находятся на распутье и приняли решение временно отказаться от участия в соревнованиях.

Косторная выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации, но подчеркнула, что через два сезона они готовы вернуться на лёд и стать сильнее, чем когда-либо.

Пара Косторной и Куницы уже продемонстрировала две программы в ходе контрольных прокатов сборной России в сентябре.

Уточнения

Алёна Серге́евна Косторна́я (род. 24 августа 2003, Москва) — российская фигуристка, выступающая в парном (до 2023 года — одиночном) катании.

