Красивые ноги без варикоза: тренировка для тех, кому за 30 лет

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Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, как тренироваться для профилактики варикоза.

Фото: Own work by Iveto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Йога

"Варикоз — заболевание, при котором вены нижних конечностей расширены, нарушен кровоток и работа клапанов", — цитирует его "Чемпионат".

Проблема варикоза очень распространена в мире и хорошо соотносится с уровнем развития страны. Чем выше уровень развития страны, тем больший процент населения страдает от варикоза.

Упражнения от варикоза:

Сгибание и разгибание ног

Лягте на спину. Ноги выпрямите в коленях. Сделайте естественный прогиб в пояснице. Вытяните прямые руки за голову.

На выдохе согните ноги в коленях, направляя их к животу. Шею расслабьте, лопатки прижмите к полу.

На вдохе плавно выпрямляйте ноги в исходное положение. Следите за положением поясницы.

Делайте один подход по 10-15 повторений. Отдохните минуту.

Дракон

Встаньте на четвереньки. Держите корпус ровно. Распределите нагрузку равномерно на колени и руки. Руки выпрямите, поставьте строго под плечами. Пальцы сведите вместе, чтобы они смотрели вперёд.

Расстояние между коленями — два кулака. Бёдра и голень образуют прямой угол, а стопы стоят на полупальцах и упираются в пол.

Далее одну ногу вытяните назад. На выдохе ведите колено к животу и сгибайте спину вверх, а подбородок прижимайте к груди.

Живот втяните внутрь. На вдохе отведите прямую ногу назад, прогибая спину вниз, а голову поднимите.

Жим ногами вверх

Лягте на спину. Ноги поднимите вверх и чуть согните в коленях. Носки на себя. Вытяните прямые руки за голову.

На вдохе сгибайте ноги в коленях, направляя их к животу. Шею расслабьте, её напрягать не нужно. Лопатки прижаты к полу.

На выдохе выпрямляйте ноги вверх. Представьте, что жмёте ногами ящик.

Также важно заниматься растяжкой нижних конечностей.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.



