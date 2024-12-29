Красивые ноги без варикоза: тренировка для тех, кому за 30 лет

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, как тренироваться для профилактики варикоза.
Фото: Own work by Iveto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Йога
"Варикоз — заболевание, при котором вены нижних конечностей расширены, нарушен кровоток и работа клапанов", — цитирует его "Чемпионат".
Проблема варикоза очень распространена в мире и хорошо соотносится с уровнем развития страны. Чем выше уровень развития страны, тем больший процент населения страдает от варикоза.
Упражнения от варикоза:
Сгибание и разгибание ног
Лягте на спину. Ноги выпрямите в коленях. Сделайте естественный прогиб в пояснице. Вытяните прямые руки за голову.
На выдохе согните ноги в коленях, направляя их к животу. Шею расслабьте, лопатки прижмите к полу.
На вдохе плавно выпрямляйте ноги в исходное положение. Следите за положением поясницы.
Делайте один подход по 10-15 повторений. Отдохните минуту.
Дракон
Встаньте на четвереньки. Держите корпус ровно. Распределите нагрузку равномерно на колени и руки. Руки выпрямите, поставьте строго под плечами. Пальцы сведите вместе, чтобы они смотрели вперёд.
Расстояние между коленями — два кулака. Бёдра и голень образуют прямой угол, а стопы стоят на полупальцах и упираются в пол.
Далее одну ногу вытяните назад. На выдохе ведите колено к животу и сгибайте спину вверх, а подбородок прижимайте к груди.
Живот втяните внутрь. На вдохе отведите прямую ногу назад, прогибая спину вниз, а голову поднимите.
Жим ногами вверх
Лягте на спину. Ноги поднимите вверх и чуть согните в коленях. Носки на себя. Вытяните прямые руки за голову.
На вдохе сгибайте ноги в коленях, направляя их к животу. Шею расслабьте, её напрягать не нужно. Лопатки прижаты к полу.
На выдохе выпрямляйте ноги вверх. Представьте, что жмёте ногами ящик.
Также важно заниматься растяжкой нижних конечностей.
Уточнения
Варико́зное расширение венварико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.