Ваше тело в надёжных руках: как выбрать тренера, который поможет добиться успеха

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Очень часто новички в фитнес-центрах прибегают к услугам индивидуальных занятий с тренером. Такие тренировки считаются более эффективными при желании обрести тело мечты. При выборе специалиста в зале или на групповых тренировках, важно учитывать некоторые нюансы, чтобы не попасть в наставничество к человеку без опыта и знаний. О том, как выбрать тренера Pravda. Ru рассказал Евгений Мосалёв, фитнес-директор World Class Калининград.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Фитнес-тренер Карина Ходова

По его словам, в большинстве фитнес-клубов есть подарочные тренировки. Это отличная возможность попробовать позаниматься с тренером и понять, подходит ли он вам.

"При покупке абонемента нужно уточнить, есть ли такая возможность. Лучше сначала попробовать, а потом уже договариваться на регулярной основе заниматься", — считает эксперт.

Он добавил, что при выборе тренера нужно учитывать его профильное образование.

"Оно не обязательно должно быть медицинским. Если у тренера есть профильное образование по специальностям "Тренер групповых программ" или "Тренер тренажерного зала", "Тренер вводных программ", "Тренер детского фитнеса", значит у него есть набор знаний по медицине, анатомии, биомеханике, которые необходимы для составления тренировок", — уточнил Мосалёв.

Он добавил, что если у специалиста есть еще медицинское образование, это дополнительное преимущество.

"Помимо профильного образования здорово учесть и опыт работы. В разных клубах по-разному эту информацию раскрывают. Логично предположить, чем больше опыт, тем эффективнее будут тренировки. Но в клубах разного сегмента услуг даже самые опытные тренеры могут быть не самой высокой квалификации, даже если у них формально профильное образование", — рассказал фитнес-директор.

Поэтому сначала стоит присмотреться к тренерам.

"То, как некоторые тренеры работают, можно посмотреть на групповых тренировках. Также можно позаниматься кардио и посмотреть, кто из тренеров тренажерного зала как проводит занятия, ведь у всех подопечных разные цели, разные задачи. И у тренеров есть разные специализации", — посоветовал эксперт.

Он порекомендовал обозначить перед наставником свои цели, прежде чем договариваться с ним о занятиях.

Мосалёв рассказах о лайфхаках, чтобы понять по пробной тренировке, хороший ли тренер.

"Во-первых, тренер при знакомстве должен уточнить по поводу ваших противопоказаний, предыдущего опыта занятий. Также он должен сформулировать вместе с вами цели тренировок. Или обозначить, конкретно эта пробная тренировка чему будет посвящена", — отметил эксперт.

Также Евгений советует обратить внимание на то, что со стороны тренера приветствуется минимальная диагностика вашего тела на предмет мобильности грудного отдела, например, амплитуды движения в суставах. Специалист должен понять, что можно давать человеку, а какой инвентарь нельзя.

"После этого должна пройти работа по подбору рабочего веса. Зачастую опытный тренер предупреждает о том, что первое занятие будет отличаться от последующих, как раз потому, что нужно время на изучение организма, изучение возможностей и противопоказаний человека", — объяснил Мосалёв.

Он рассказал, что никогда на первой тренировке большой вес никому не дают. Особенно, если этот человек раньше не имел большого опыта занятий.

Фитнес-директор добавил, что также тренер должен подвести итог после занятия: рассказать, чем они позанимались, и какой план на будущее.

Уточнения

Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов.

