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Тарасова об отказе Загитовой в гранте в 74 млн рублей на шоу: ещё совсем маленькая девочка

1:36
Спорт

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с отказом в предоставлении государственного гранта олимпийской чемпионке Алине Загитовой на сумму 74 798 618 рублей для организации ледового шоу.

Тарасова отметила, что не знала о подаче заявки Загитовой на грант. По мнению заслуженного тренера, в стране уже и так проводится множество ледовых шоу, среди которых проекты знаменитых фигуристов и тренеров Ильи Авербуха, Татьяны Навки и Евгения Плющенко.

Тарасова считает, что Загитовой пока рано заниматься организацией подобных мероприятий, так как у неё нет опыта в этой сфере. Она никогда не ставила подобные ледовые шоу, и помимо отсутствия опыта, ей ещё для этого слишком мало лет, уверена тренер.

"Она никогда не была постановщиком. Алина ещё совсем маленькая девочка для таких дел. Просто звания у неё уже большие. Мне кажется, что ей надо сосредоточиться на своём исполнительском искусстве", — сказала Тарасова, которую цитирует "ВсеПроСпорт".

Ранее Загитова обратилась за грантом в размере 74,8 миллиона рублей для организации в первой половине 2025 года масштабного мероприятия "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Однако её заявка была отклонена, поскольку в заявке фигуристки не было предусмотрено софинансирование и привлечение дополнительных средств.

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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