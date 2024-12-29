Выносливость как у Геракла: упражнения с кувалдой превратят вас в силача
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Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, что тренировка с кувалдой поможет развивать взрывную силу, силовую выносливость, скорость и координацию.
Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка бицепса
"Эти упражнения эффективно сжигают калории, борясь с лишними килограммами", — цитирует его "Чемпионат".
Кстати, чтобы кувалда не выскользнула из рук, тренер рекомендует использовать жидкую или сухую магнезию для выполнения упражнения.
Комплекс упражнений:
Круговые вращения корпуса
- Встаньте прямо с ровной спиной с ногами на ширине плеч.
- В спине естественный прогиб в пояснице, а пресс напряжён.
- Возьмитесь крепким хватом двумя руками за среднюю или нижнюю часть рукояти кувалды.
- Руки поставьте близко друг к другу. Чем у́же хват на рукояти, тем сложнее упражнение.
- Вытяните руки с кувалдой так, чтобы снаряд держался ровно. Если снаряд заваливается в сторону, выберите более лёгкую кувалду.
- На вдохе делайте круговые движения вправо. Снаряд должен пройти вокруг головы.
- Выдох сделайте по возвращении снаряда в исходное положение.
- Старайтесь не отрывать стопы от пола и активнее работайте руками, совершая плавные движения, а спину держите прямой.
Удары кувалдой по покрышке
- Встаньте перед покрышкой и возьмитесь за рукоять кувалды двумя руками крепким хватом. Чем ниже взяться за рукоять, тем сложнее работать с кувалдой.
- На вдохе разверните корпус тела в сторону с кувалдой в руках. Движение начинайте с разворота корпуса вместе с тазом.
- Снаряд должен достичь верхней точки. Оттуда направьте кувалду для удара по покрышке, крепко держа нижнюю часть рукояти двумя руками.
- Выдох делайте в момент удара. Активно включайте ноги, ягодицы и пресс, а спину держите прямой.
- Сделайте два-три подхода по одной минуте.
Сгибание рук с кувалдой на бицепс
- Встаньте прямо с ровной спиной с ногами на ширине плеч. В пояснице естественный прогиб, пресс напряжён.
- Держите одной рукой крепким хватом за рукоять кувалды.
- Опустите руку с кувалдой вдоль туловища, а локоть прижмите к корпусу тела.
- На вдохе согните руку до угла 90 градусов в локтевом суставе. Зафиксируйтесь на одну секунду.
- На выдохе плавно разгибайте руку с кувалдой в исходное положение. Затем сделайте упражнение другой рукой.
Старайтесь выполнять движения без раскачки корпуса.
Уточнения
Кува́лда балда — ручной ударный инструмент (двуручный тяжеловесный молот).
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру