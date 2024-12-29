Выносливость как у Геракла: упражнения с кувалдой превратят вас в силача

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Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, что тренировка с кувалдой поможет развивать взрывную силу, силовую выносливость, скорость и координацию.

Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тренировка бицепса

"Эти упражнения эффективно сжигают калории, борясь с лишними килограммами", — цитирует его "Чемпионат".

Кстати, чтобы кувалда не выскользнула из рук, тренер рекомендует использовать жидкую или сухую магнезию для выполнения упражнения.

Комплекс упражнений:

Круговые вращения корпуса

Встаньте прямо с ровной спиной с ногами на ширине плеч.

В спине естественный прогиб в пояснице, а пресс напряжён.

Возьмитесь крепким хватом двумя руками за среднюю или нижнюю часть рукояти кувалды.

Руки поставьте близко друг к другу. Чем у́же хват на рукояти, тем сложнее упражнение.

Вытяните руки с кувалдой так, чтобы снаряд держался ровно. Если снаряд заваливается в сторону, выберите более лёгкую кувалду.

На вдохе делайте круговые движения вправо. Снаряд должен пройти вокруг головы.

Выдох сделайте по возвращении снаряда в исходное положение.

Старайтесь не отрывать стопы от пола и активнее работайте руками, совершая плавные движения, а спину держите прямой.

Удары кувалдой по покрышке

Встаньте перед покрышкой и возьмитесь за рукоять кувалды двумя руками крепким хватом. Чем ниже взяться за рукоять, тем сложнее работать с кувалдой.

На вдохе разверните корпус тела в сторону с кувалдой в руках. Движение начинайте с разворота корпуса вместе с тазом.

Снаряд должен достичь верхней точки. Оттуда направьте кувалду для удара по покрышке, крепко держа нижнюю часть рукояти двумя руками.

Выдох делайте в момент удара. Активно включайте ноги, ягодицы и пресс, а спину держите прямой.

Сделайте два-три подхода по одной минуте.

Сгибание рук с кувалдой на бицепс

Встаньте прямо с ровной спиной с ногами на ширине плеч. В пояснице естественный прогиб, пресс напряжён.

Держите одной рукой крепким хватом за рукоять кувалды.

Опустите руку с кувалдой вдоль туловища, а локоть прижмите к корпусу тела.

На вдохе согните руку до угла 90 градусов в локтевом суставе. Зафиксируйтесь на одну секунду.

На выдохе плавно разгибайте руку с кувалдой в исходное положение. Затем сделайте упражнение другой рукой.

Старайтесь выполнять движения без раскачки корпуса.

Уточнения

Кува́лда балда — ручной ударный инструмент (двуручный тяжеловесный молот).

