Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенники начали использовать банковский троян NGate для кражи средств
10 звуков в доме, которые нельзя игнорировать
7 правил, которые помогут вашему питомцу быть здоровым и счастливым
Как взрыв нейтронной звезды заставил нашу планету зазвенеть
Витамин А — эликсир красоты для ваших волос
Татьяна Навка похвасталась невероятно зрелищным шоу Щелкунчик в её постановке
Узнайте, какие деревья хорошо растут вместе в саду
Дизайн интерьера: чего избегать, чтобы не выглядеть старомодно
Красивые ноги без варикоза: тренировка для тех, кому за 30 лет

Выносливость как у Геракла: упражнения с кувалдой превратят вас в силача

2:43
Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, что тренировка с кувалдой поможет развивать взрывную силу, силовую выносливость, скорость и координацию.

Тренировка бицепса
Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка бицепса

"Эти упражнения эффективно сжигают калории, борясь с лишними килограммами", — цитирует его "Чемпионат".

Кстати, чтобы кувалда не выскользнула из рук, тренер рекомендует использовать жидкую или сухую магнезию для выполнения упражнения.

Комплекс упражнений:

Круговые вращения корпуса

  • Встаньте прямо с ровной спиной с ногами на ширине плеч.
  • В спине естественный прогиб в пояснице, а пресс напряжён.
  • Возьмитесь крепким хватом двумя руками за среднюю или нижнюю часть рукояти кувалды.
  • Руки поставьте близко друг к другу. Чем у́же хват на рукояти, тем сложнее упражнение.
  • Вытяните руки с кувалдой так, чтобы снаряд держался ровно. Если снаряд заваливается в сторону, выберите более лёгкую кувалду.
  • На вдохе делайте круговые движения вправо. Снаряд должен пройти вокруг головы.
  • Выдох сделайте по возвращении снаряда в исходное положение.
  • Старайтесь не отрывать стопы от пола и активнее работайте руками, совершая плавные движения, а спину держите прямой.

Удары кувалдой по покрышке

  • Встаньте перед покрышкой и возьмитесь за рукоять кувалды двумя руками крепким хватом. Чем ниже взяться за рукоять, тем сложнее работать с кувалдой.
  • На вдохе разверните корпус тела в сторону с кувалдой в руках. Движение начинайте с разворота корпуса вместе с тазом.
  • Снаряд должен достичь верхней точки. Оттуда направьте кувалду для удара по покрышке, крепко держа нижнюю часть рукояти двумя руками.
  • Выдох делайте в момент удара. Активно включайте ноги, ягодицы и пресс, а спину держите прямой.
  • Сделайте два-три подхода по одной минуте.

Сгибание рук с кувалдой на бицепс

  • Встаньте прямо с ровной спиной с ногами на ширине плеч. В пояснице естественный прогиб, пресс напряжён.
  • Держите одной рукой крепким хватом за рукоять кувалды.
  • Опустите руку с кувалдой вдоль туловища, а локоть прижмите к корпусу тела.
  • На вдохе согните руку до угла 90 градусов в локтевом суставе. Зафиксируйтесь на одну секунду.
  • На выдохе плавно разгибайте руку с кувалдой в исходное положение. Затем сделайте упражнение другой рукой.

Старайтесь выполнять движения без раскачки корпуса.

Уточнения

Кува́лда балда — ручной ударный инструмент (двуручный тяжеловесный молот).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Жена Игоря Николаева улетела из России
Российский шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева улетела из России Аудио 
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Шоу-бизнес
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки Аудио 
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Нефть
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Последние материалы
Татьяна Навка похвасталась невероятно зрелищным шоу Щелкунчик в её постановке
Узнайте, какие деревья хорошо растут вместе в саду
Дизайн интерьера: чего избегать, чтобы не выглядеть старомодно
Красивые ноги без варикоза: тренировка для тех, кому за 30 лет
В Fallout было лучше — в США снова грядет кризис ядерных бункеров
Как избежать перегрева двигателя? Советы по уходу за системой охлаждения
Сливочное масло или растительное? Что безопаснее
Простые продукты для крепкого сна: добавьте их в меню
Как защитить гортензии зимой: практические советы по обрезке
Обязательная регистрация домов с 2025 года: как не попасть на штрафы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.