Отличаем химика от натурала: как распознать качка на допинге?

1:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, кого называют "химиком", и как его распознать.

Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

"Химиком" называют человека, который использует в своих тренировках препараты, запрещённые Всемирным антидопинговым агентством и Российской национальной антидопинговой организацией", — цитирует его "Чемпионат".

Признаки "химика"

Важно, нет 100-процентной гарантии, поскольку есть генетически одарённые от природы люди, которые обладают большой силой и мышечной массой.

Постоянный памп. Спортсмены на стероидах даже в дни отдыха бывают с наполненными и объёмными мышцами. У натурального спортсмена же в день отдыха мышцы выглядят не такими внушительными. Быстрый набор мышечной массы. Если человек стремительно набирает мышцы без сильного увеличения жировой прослойки, это может быть признаком "химика". При приёме стероидов синтез белка увеличивается, что позволяет быстрее и больше нарастить мышцы. Вены. "Химики" обладают выраженной венозностью на теле. На это влияет несколько факторов, таких как большой объём мышечной массы при низком проценте жира, что делает вены на коже более видимыми. Большие трапеции. Зачастую у спортсменов на препаратах бывают огромные трапециевидные мышцы и мускулы шеи — трапеция буквально выпирает из-за шеи. Прыщи на коже. Препараты могут дать побочный эффект на коже в виде акне, угрей и прыщей. Особенно это заметно на плечах, лопатках и спине. Круглые плечи. У тех, кто пьет стероиды, массивные и круглые дельтовидные мышцы. Иногда их даже называют "3D-плечи".

Уточнения

До́пинг (англ. doping, от англ. dope — применять наркотики) в спорте — употребление запрещённых способов, методов или препаратов (в том числе биологически активных веществ), повышающих спортивные результаты.

