Тренируем наши ручки: эти упражнения улучшат состояние суставов кистей и пальцев

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал упражнения для рук, которые нужно включить в тренировочный план.
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Руки
"С помощью рук мы решаем множество мелких и крупных задач: от чистки зубов, глажки белья до езды на автомобиле и работы со строительным инструментом. Все эти действия требуют нормальной и согласованной работы мышц, связок, сухожилий и других элементов суставов. Если у вас есть проблемы с кистями и пальцами рук, то даже самая простая задача может стать сложной", — цитирует его "Чемпионат".
Поочерёдное сгибание пальцев
Вытяните руку и выпрямите все пальцы вперёд.
Медленно согните большой палец к боковой части ладони, задержав в таком положении на несколько секунд, после верните его в исходное положение.
Затем согните указательный палец к ладони. Подержите пару секунд и выпрямите его.
Повторите упражнение с остальными пальцами по одному и переключитесь на другую руку.
Сделайте 10 раз на каждую руку.
Сжатие кулака
Вытяните руку и выпрямите все пальцы вперёд.
Плавно сжимайте руку в кулак так, чтобы большой палец оказался снаружи.
Разогните руку, пока пальцы снова не выпрямятся.
Снова выпрямите пальцы рук вперёд.
Делайте упражнение по 10 повторений на каждую руку.
Сжатие теннисного мяча
Вытяните руку и поместите в неё теннисный или МФР мяч.
Сожмите его как можно сильнее в течение 15 секунд.
Далее расслабьте хват.
Сделайте по 10 раз на каждую руку.
Растяжка запястья
Вытяните левую руку вперёд так, чтобы ладонь была направлена вниз.
При помощи правой руки сгибайте кисть левой руки медленным надавливанием до ощущения растяжения в запястье.
Стойте в таком положении на 10-15 секунд, после вернитесь в исходное положение.
Повторите на другую руку.
Выполняйте упражнение по минуте на каждую руку.
Разгибание пальцев с резинкой
Положите руку на стол и наденьте одну или несколько резинок вокруг всех пальцев.
Разгибайте пальцы, ощущая сопротивление резинки 5-10 секунд.
Затем верните пальцы в исходное положение.
Сделайте по 10 раз на каждую руку.
Уточнения
Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.