Тренируем наши ручки: эти упражнения улучшат состояние суставов кистей и пальцев

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал упражнения для рук, которые нужно включить в тренировочный план.

"С помощью рук мы решаем множество мелких и крупных задач: от чистки зубов, глажки белья до езды на автомобиле и работы со строительным инструментом. Все эти действия требуют нормальной и согласованной работы мышц, связок, сухожилий и других элементов суставов. Если у вас есть проблемы с кистями и пальцами рук, то даже самая простая задача может стать сложной", — цитирует его "Чемпионат".