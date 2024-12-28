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Тренируем наши ручки: эти упражнения улучшат состояние суставов кистей и пальцев

2:28
Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал упражнения для рук, которые нужно включить в тренировочный план.

Руки
Фото: commons.wikimedia.org by Luisfi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Руки

"С помощью рук мы решаем множество мелких и крупных задач: от чистки зубов, глажки белья до езды на автомобиле и работы со строительным инструментом. Все эти действия требуют нормальной и согласованной работы мышц, связок, сухожилий и других элементов суставов. Если у вас есть проблемы с кистями и пальцами рук, то даже самая простая задача может стать сложной", — цитирует его "Чемпионат".

Поочерёдное сгибание пальцев

  • Вытяните руку и выпрямите все пальцы вперёд.
  • Медленно согните большой палец к боковой части ладони, задержав в таком положении на несколько секунд, после верните его в исходное положение.
  • Затем согните указательный палец к ладони. Подержите пару секунд и выпрямите его.
  • Повторите упражнение с остальными пальцами по одному и переключитесь на другую руку.
  • Сделайте 10 раз на каждую руку.

Сжатие кулака

  • Вытяните руку и выпрямите все пальцы вперёд.
  • Плавно сжимайте руку в кулак так, чтобы большой палец оказался снаружи.
  • Разогните руку, пока пальцы снова не выпрямятся.
  • Снова выпрямите пальцы рук вперёд.
  • Делайте упражнение по 10 повторений на каждую руку.

Сжатие теннисного мяча

  • Вытяните руку и поместите в неё теннисный или МФР мяч.
  • Сожмите его как можно сильнее в течение 15 секунд.
  • Далее расслабьте хват.
  • Сделайте по 10 раз на каждую руку.

Растяжка запястья

  • Вытяните левую руку вперёд так, чтобы ладонь была направлена вниз.
  • При помощи правой руки сгибайте кисть левой руки медленным надавливанием до ощущения растяжения в запястье.
  • Стойте в таком положении на 10-15 секунд, после вернитесь в исходное положение.
  • Повторите на другую руку.
  • Выполняйте упражнение по минуте на каждую руку.

Разгибание пальцев с резинкой

  • Положите руку на стол и наденьте одну или несколько резинок вокруг всех пальцев.
  • Разгибайте пальцы, ощущая сопротивление резинки 5-10 секунд.
  • Затем верните пальцы в исходное положение.
  • Сделайте по 10 раз на каждую руку.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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