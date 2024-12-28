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Хотите мощные и сочные ягодицы? Тренер ответил, сколько времени вам на это потребуется

Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев уверен, что для того, чтобы накачать ягодицы, важно включать в программу тренировок упражнения, направленные на выполнение основных функций этих мышц.

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

"Это разгибание бедра, выпрямление туловища, отведение и вращение бедра наружу. Есть несколько эффективных упражнений для работы над ягодицами: становая тяга, румынская тяга на одной или двух ногах, ягодичный мост, болгарские выпады, зашагивания на куб, отведение ноги и приседания", — цитирует его "Чемпионат".

Тренер считает, что на ягодичные мышцы должно приходиться от 12 до 20 подходов в неделю. Важно, чтобы последние повторения были близки к предельным, но не доходили до полного отказа без соблюдения техники.

Ходырев рассказал, что при грамотной программе тренировок, сбалансированном питании, качественном отдыхе и правильной технике первые результаты будут заметны уже спустя несколько недель.

Результаты в виде объёмов и округлостей могут появиться уже через 3-6 месяцев регулярных тренировок.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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