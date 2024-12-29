Качаем пресс на стуле: топ-3 упражнения для красивого живота

Этот комплекс упражнений для пресса станет хорошей разминкой для тех, у кого сидячая работа. Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, как накачать мышцы живота на стуле.
Фото: flickr.com by istolethetv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спортивное тело
Скручивания на пресс на стуле
Сядьте на стул, руками схватитесь за сиденье и поднимите чуть согнутые ноги вверх, чтобы они не касались пола. Грудь выведите вперёд, плечи отведите назад и опустите вниз. Лопатки вместе.
На выдохе потяните колени к груди, сгибая ноги. В таком положении сделайте небольшую паузу.
На вдохе плавно разгибайте ноги в исходное положение.
Сделайте 15-20 повторений. Не забывайте напрягать живот.
Боковые скручивания на пресс на стуле
Сядьте на стул и сцепите руки в замок, расположив их перед грудью.
Ноги согните немного в коленях и поднимите вверх, чтобы они не касались пола. Грудь выведите вперёд, плечи отведите назад и опустите вниз. Лопатки сведите вместе.
На выдохе разворачивайте корпус влево, направляя правое плечо к колену левой ноги. Правая нога вытянута. В таком положении сделайте небольшую паузу.
На вдохе плавно и подконтрольно разворачивайте корпус тела и разгибайте ногу в исходное положение.
Затем повторите движение на другую сторону тела, пишет "Чемпионат".
"Ножницы"
Сядьте на стул и держитесь руками за сиденье.
Поднимите чуть согнутые ноги вверх, чтобы они не касались пола. Грудь выведите вперёд, плечи отведите назад и опустите вниз. Лопатки вместе.
На выдохе медленно скрестите ноги между собой и сделайте небольшую паузу. На вдохе плавно возвращайте ноги в исходное положение.
Уточнения
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.