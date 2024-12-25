Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как поднять настроение коту? Выбирайте любой способ, если видите, что вашему питомцу скучно
Рассказываем, как грамотно спланировать свой огород на 2025 год
Дача как стильный уголок: обустройство интерьера и участка
Ветеринар перечислила способы, которые помогут отучить кошку царапать мебель
Секреты МРТ: когда металл может повлиять на результаты
Проезд на общественном транспорте в Москве в новогоднюю ночь сделают бесплатным
Ёлка, гости и еда: советы по безопасности кошки в праздники
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
25 000 лет прогресса: когда люди научились контролировать огонь

Стань крепким орешком: упражнение берёзка способно повлиять на фигуру и нервы

1:20
Спорт

"Берёзка" — популярное упражнение. Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, что оно улучшает общее состояние здоровья, укрепляет мускулатуру, делает осанку более красивой, помогает снять стресс и напряжение.

Портрет фитнес-женщины в розовой спортивной одежде
Фото: www.freepik.com is licensed under Public domain
Портрет фитнес-женщины в розовой спортивной одежде

"Вы стоите на лопатках с вытянутыми вверх ногами, а руки упираются в поясницу. Иногда можно встретить различные названия этого упражнения. В гимнастике — "свечка" или "берёзка", в йоге — "сарвангасана", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Техника выполнения:

  • Лягте на пол и согните ноги в коленях, стопы поставьте к ягодицам. Руки вытяните вдоль туловища.
  • На выдохе запрокиньте ноги за голову, отрывая таз от пола. А руками упритесь в поясницу, помогая поднять корпус тела.
  • Локти должны быть близко к туловищу. Вес тела лежит на лопатках, а не на шее. Подбородок прижат к груди.
  • Затем выпрямите таз и ноги уведите вверх. Тело должно вытянуться в одну прямую линию.
  • Удерживайте это положение несколько секунд. Напрягите пресс и ягодицы для лучшей устойчивости.
  • Выйти из положение нужно плавно, сгибая ноги в коленях и опуская спину и таз на коврик.

Уточнения

Нерв (лат. nervus) — составная часть нервной системы; покрытая оболочкой структура, состоящая из сплетения пучков нервных волокон (главным образом, представленных аксонами нейронов и поддерживающей их нейроглии), обеспечивающая передачу сигналов между головным и спинным мозгом и органами. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В США оценили появление новых партий истребителей у ВВС РФ
Военные новости
В США оценили появление новых партий истребителей у ВВС РФ Аудио 
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Домашние животные
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни Аудио 
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Шоу-бизнес
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ Аудио 
Популярное
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей

Верховный суд РФ разъяснил, почему водительские права не заменяют паспорт при перевозке грузов. Узнайте, в каких случаях нужен гражданский документ.

Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Как приготовить салат Цезарь, который удивит всех гостей
Как приготовить салат Цезарь, который удивит всех гостей
Последние материалы
В США удивлены ростом импорта СПГ из России в Европу
Рассказываем, как грамотно спланировать свой огород на 2025 год
Дача как стильный уголок: обустройство интерьера и участка
Ветеринар перечислила способы, которые помогут отучить кошку царапать мебель
Секреты МРТ: когда металл может повлиять на результаты
Проезд на общественном транспорте в Москве в новогоднюю ночь сделают бесплатным
Ёлка, гости и еда: советы по безопасности кошки в праздники
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
25 000 лет прогресса: когда люди научились контролировать огонь
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.