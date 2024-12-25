Стань крепким орешком: упражнение берёзка способно повлиять на фигуру и нервы

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"Берёзка" — популярное упражнение. Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, что оно улучшает общее состояние здоровья, укрепляет мускулатуру, делает осанку более красивой, помогает снять стресс и напряжение.

Фото: www.freepik.com is licensed under Public domain Портрет фитнес-женщины в розовой спортивной одежде

"Вы стоите на лопатках с вытянутыми вверх ногами, а руки упираются в поясницу. Иногда можно встретить различные названия этого упражнения. В гимнастике — "свечка" или "берёзка", в йоге — "сарвангасана", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Техника выполнения:

Лягте на пол и согните ноги в коленях, стопы поставьте к ягодицам. Руки вытяните вдоль туловища.

На выдохе запрокиньте ноги за голову, отрывая таз от пола. А руками упритесь в поясницу, помогая поднять корпус тела.

Локти должны быть близко к туловищу. Вес тела лежит на лопатках, а не на шее. Подбородок прижат к груди.

Затем выпрямите таз и ноги уведите вверх. Тело должно вытянуться в одну прямую линию.

Удерживайте это положение несколько секунд. Напрягите пресс и ягодицы для лучшей устойчивости.

Выйти из положение нужно плавно, сгибая ноги в коленях и опуская спину и таз на коврик.

Уточнения

Нерв (лат. nervus) — составная часть нервной системы; покрытая оболочкой структура, состоящая из сплетения пучков нервных волокон (главным образом, представленных аксонами нейронов и поддерживающей их нейроглии), обеспечивающая передачу сигналов между головным и спинным мозгом и органами.

