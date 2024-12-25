Стань крепким орешком: упражнение берёзка способно повлиять на фигуру и нервы

"Берёзка" — популярное упражнение. Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, что оно улучшает общее состояние здоровья, укрепляет мускулатуру, делает осанку более красивой, помогает снять стресс и напряжение.
"Вы стоите на лопатках с вытянутыми вверх ногами, а руки упираются в поясницу. Иногда можно встретить различные названия этого упражнения. В гимнастике — "свечка" или "берёзка", в йоге — "сарвангасана", — цитирует эксперта "Чемпионат".
Техника выполнения:
Нерв (лат. nervus) — составная часть нервной системы; покрытая оболочкой структура, состоящая из сплетения пучков нервных волокон (главным образом, представленных аксонами нейронов и поддерживающей их нейроглии), обеспечивающая передачу сигналов между головным и спинным мозгом и органами.
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