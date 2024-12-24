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Пьяными заносят в самолёт на глазах у команды: Губерниев возмутился ситуацией в российском биатлоне

1:54
Спорт

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев стал очевидцем шокирующей ситуации в отечественном биатлоне. Об этом пишет EADailу.

Дмитрий Губерниев
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Губерниев

Ранее его назначили на пост советника министра спорта Росиии и главы ОКР Михаила Дегтярева.

"Надо заканчивать с очень странной ситуацией в российском биатлоне, когда абсолютно нелегитимный персонаж, замруководителя организации "По рюмкам" (Дмитрий, вероятно, намекает на Павла Ростовцева), стоит во главе тренерского совета и теперь — при самоустранении главы СБР Майгурова — разваливает команду", — заявил Губерниев.

Он возмутился комплектованием команды и работой СБР.

"Так как Михаил Дегтярев теперь еще руководитель ОКР, рычагов вмешаться в эту ситуацию, не дать угробить биатлон у него будет больше", — уверен телеведущий.

Губерниев также ответил на реплику журналиста: "тебе напишут в комментариях, мол, сводишь личные счеты".

"Это смешно. Потому что я вижу ситуацию изнутри — например, как некоторых специалистов пьяными заносят в самолет на глазах у всей команды, а потом эти люди все еще принимают важные для российского биатлона решения", — заявил спортивный комментатор.

Он сказал, что у него такие случаи вызывают только брезгливость.

"Вот сейчас сливают Андрея Падина. Многие тренеры в шоке, но пугливо молчат. И для таких ситуаций есть я…Нужно выкорчевывать такую гниль из нашего спорта, и в этом смысле я очень надеюсь на Дегтярева", — сказал Губерниев.

Он напомнил, что ранее говорил, что с приходом "зама по рюмкам будет развал российского биатлона".

"То, что мы сейчас наблюдаем. Когда алкоголь вмешивается в процессы управления командой, это ни к чему хорошему не ведет", — заключил Губерниев.

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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