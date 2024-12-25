Мускулы рук и спины будут крепкими, как камень: плюсы австралийских подтягиваний

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал плюсы горизонтальных или австралийских подтягиваний.

Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина подтягивается на турнике

"Это базовое упражнение для мускулов спины и рук, которое выполняется на низкой перекладине, гимнастических кольцах или петлях TRX", — цитирует тренера "Чемпионат".

По словам тренера, этот вид подтягиваний направлен на прокачку широчайших мышц спины, но они также тренируют и бицепсы плеча, и задние пучки дельт, и большие круглые мышцы, и ромбовидную мышцу, и пресс, и мускулы поясницы.

Техника выполнения:

Стоит выбрать перекладину с подходящей для вас высотой и встать лицом к ней. Схватитесь руками за снаряд удобным хватом на ширине плеч.

Повисните на перекладине, при этом стопы выведите вперёд и поставьте на пол. Удерживайте голову ровной, взгляд направлен прямо. Напрягите пресс и ягодицы для придания лучшей стабильности корпусу тела.

Из положении виса выпрямите спину, в пояснице сделайте лёгкий естественный прогиб.

Плечи опустите вниз и сведите лопатки, а грудь выдвиньте вперёд.

На выдохе потяните корпус тела к перекладине, сгибая руки. Локти уберите за спину.

В верхней точке сделайте паузу на одну секунду. Медленно и подконтрольно на вдохе опустите корпус в нижнюю точку, разгибая руки в локтевых суставах.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

