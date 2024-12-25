Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Банк России меняет подход к дропам
Как древние египтяне отмечали Новый год
Почему сухой корм и натуралка не дружат?
АвтоВАЗ расширяет географию продаж за рубежом — модели Lada будут значительно дешевле
Салат с тунцом, овощами и кукурузой — яркое сочетание вкусов, текстур и пользы
Лёгкая укладка с эффектом мокрых волос для любого случая
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Замена петунии: лучшие альтернативные растения для вашего сада
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции

Мускулы рук и спины будут крепкими, как камень: плюсы австралийских подтягиваний

1:30
Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал плюсы горизонтальных или австралийских подтягиваний.

Мужчина подтягивается на турнике
Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подтягивается на турнике

"Это базовое упражнение для мускулов спины и рук, которое выполняется на низкой перекладине, гимнастических кольцах или петлях TRX", — цитирует тренера "Чемпионат".

По словам тренера, этот вид подтягиваний направлен на прокачку широчайших мышц спины, но они также тренируют и бицепсы плеча, и задние пучки дельт, и большие круглые мышцы, и ромбовидную мышцу, и пресс, и мускулы поясницы.

Техника выполнения:

  • Стоит выбрать перекладину с подходящей для вас высотой и встать лицом к ней. Схватитесь руками за снаряд удобным хватом на ширине плеч.
  • Повисните на перекладине, при этом стопы выведите вперёд и поставьте на пол. Удерживайте голову ровной, взгляд направлен прямо. Напрягите пресс и ягодицы для придания лучшей стабильности корпусу тела.
  • Из положении виса выпрямите спину, в пояснице сделайте лёгкий естественный прогиб.
  • Плечи опустите вниз и сведите лопатки, а грудь выдвиньте вперёд.
  • На выдохе потяните корпус тела к перекладине, сгибая руки. Локти уберите за спину.
  • В верхней точке сделайте паузу на одну секунду. Медленно и подконтрольно на вдохе опустите корпус в нижнюю точку, разгибая руки в локтевых суставах.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод Аудио 
АИ-95 зимой: скрытая проблема, о которой никто не говорит
Авто
АИ-95 зимой: скрытая проблема, о которой никто не говорит Аудио 
Популярное
Чем категорически нельзя кормить кошку?

Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.

Чем категорически нельзя кормить кошку?
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Последние материалы
Как древние египтяне отмечали Новый год
Почему сухой корм и натуралка не дружат?
АвтоВАЗ расширяет географию продаж за рубежом — модели Lada будут значительно дешевле
Мускулы рук и спины будут крепкими, как камень: плюсы австралийских подтягиваний
Салат с тунцом, овощами и кукурузой — яркое сочетание вкусов, текстур и пользы
Лёгкая укладка с эффектом мокрых волос для любого случая
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Замена петунии: лучшие альтернативные растения для вашего сада
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Пакистан ожидает запуск авиасообщения с Россией в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.