Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Предложена схема замены транзита газа через Украину на альтернативные маршруты
Кудрявцева назвала самую популярную книгу у западной молодёжи из русской классики
Учёные научились прогнозировать по анализам кала болезни сердца
Как выглядеть на 100% на празднике: 5 шагов к идеальной коже
Учёные выявили древнейшего голубоглазого человека
Мошенники под видом коммунальщиков: что делать, если они пришли к вам
Почему чистка зубов важна для вашей собаки
Часто оставляете кошку одну дома? Хитрости, чтобы питомец не скучал
Простой рецепт картофельных лепешек на каждый день

Похудей и отдохни душой и телом: две сложные, но полезные асаны из йоги

3:16
Спорт

Йога — практика, которая помогает отдохнуть душой и телом, погрузиться в себя и снять напряжение. Но в освоении некоторых поз могут возникнуть сложности. Инструктор по йоге Анастасия Павлова назвала две самые сложные асаны.

Йога
Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Йога

Она считает, что человеку подвластно всё: любая асана, любая задача, любое дело. Ограничения, останавливающие нас, живут только в голове.

Погрузиться в себя

"Скорее всего, вы представили себе невероятную скрутку, так ещё и выполненную на голове, но нет! В список самых сложных асан определённо стоит внести Шавасану", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Шавасана — не про "лежать на полу и расслабляться". Это намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Глубокая медитация Шавасана впервые была упомянута ещё в далеком XV веке в Индии. Люди ложились на землю, предпочтительно абсолютно нагими, так тело соединялось с землёй и достигало безмолвия.

Техника выполнения:

  • Включите медитативную музыку. Или голос, ведущий вас в медитацию;
  • Лягте на коврик или плед, на пол или землю. Главное, чтобы вы не мёрзли и не отвлекались. Также не рекомендуем выполнять позу на кровати, поскольку можно уснуть.
  • Лягте ровно, раскинув ноги и руки чуть в стороны. Закройте глаза. Взгляд направьте в точку межбровья (третьего глаза), в бесконечность;
  • Чувствовать себя нужно комфортно, чтобы тело не отвлекало. Всё внимание должно быть внутри.
  • Прислушайтесь к ощущениям: должно быть тепло, спокойно и уютно. Почувствуйте, как дыхание замедлилось, а каждая клеточка расслабилась.
  • В теле совсем не должно быть напряжения и неприятных ощущений.
  • После окончания медитации сделайте финальный выдох, медленно откройте глаза, но не шевелитесь, лежите и осматривайтесь.
  • Когда будете готовы, пошевелите пальцами на руках и ногах. После сядьте и просто насладитесь моментом, почувствуйте своё тело.

Эта медитация занимает 5-10 минут, даёт бодрость, силы и энергию.

Постигая тело

Аштавакрасана (поза восьми дуг) вызывает у новичков недоумение: как возможно оторвать ноги от пола, отвести их ровной линией в сторону и балансировать на руках?

Техника выполнения:

  • Сядьте на пол. Руки поставьте перед собой немного шире плеч. Согните руки в локте, уперевшись кистями в пол, корпус немного подайте вперёд;
  • Поднимите левую ногу и заведите её за левое плечо. Вытяните ногу в сторону и зафиксируйте её на плече. Удерживайте положение;
  • Правую ногу просуньте между рук, оторвите от пола и сцепите её с левой. Рука остаётся между ногами, ладони упираются в пол;
  • Наклоните корпус ещё немного вперёд, в нижней точке плечи и корпус параллельны полу. Руки остаются неподвижными, ноги не расцепляются; Выпрямите ноги, удерживайте это положение.

Уточнения

А́са́на (санскр. आसन, IAST: āsana — поза, сидячая поза, место для сидения) — название определённого неподвижного положения тела в йоге, принимаемого на несколько секунд или минут с целью телесного и душевного оздоровления.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Домашние животные
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе Аудио 
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Домашние животные
Чем категорически нельзя кормить кошку? Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Автомобильная грамота. Какие документы нужны в сервисе Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Последние материалы
Мошенники под видом коммунальщиков: что делать, если они пришли к вам
Почему чистка зубов важна для вашей собаки
Часто оставляете кошку одну дома? Хитрости, чтобы питомец не скучал
Простой рецепт картофельных лепешек на каждый день
Пышная прическа за 5 минут: как добиться объема без лишних усилий
Пьяными заносят в самолёт на глазах у команды: Губерниев возмутился ситуацией в российском биатлоне
Правильная заморозка мяса: узнайте, как избежать порчи продуктов
Рассказываем, как сделать листья комнатных растений блестящими к праздникам
Введение банкноты в 10 тысяч рублей может усилить инфляционные риски
Китайские учёные создали нейросеть на основе белков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.