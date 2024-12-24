Похудей и отдохни душой и телом: две сложные, но полезные асаны из йоги

3:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Йога — практика, которая помогает отдохнуть душой и телом, погрузиться в себя и снять напряжение. Но в освоении некоторых поз могут возникнуть сложности. Инструктор по йоге Анастасия Павлова назвала две самые сложные асаны.

Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Йога

Она считает, что человеку подвластно всё: любая асана, любая задача, любое дело. Ограничения, останавливающие нас, живут только в голове.

Погрузиться в себя

"Скорее всего, вы представили себе невероятную скрутку, так ещё и выполненную на голове, но нет! В список самых сложных асан определённо стоит внести Шавасану", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Шавасана — не про "лежать на полу и расслабляться". Это намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Глубокая медитация Шавасана впервые была упомянута ещё в далеком XV веке в Индии. Люди ложились на землю, предпочтительно абсолютно нагими, так тело соединялось с землёй и достигало безмолвия.

Техника выполнения:

Включите медитативную музыку. Или голос, ведущий вас в медитацию;

Лягте на коврик или плед, на пол или землю. Главное, чтобы вы не мёрзли и не отвлекались. Также не рекомендуем выполнять позу на кровати, поскольку можно уснуть.

Лягте ровно, раскинув ноги и руки чуть в стороны. Закройте глаза. Взгляд направьте в точку межбровья (третьего глаза), в бесконечность;

Чувствовать себя нужно комфортно, чтобы тело не отвлекало. Всё внимание должно быть внутри.

Прислушайтесь к ощущениям: должно быть тепло, спокойно и уютно. Почувствуйте, как дыхание замедлилось, а каждая клеточка расслабилась.

В теле совсем не должно быть напряжения и неприятных ощущений.

После окончания медитации сделайте финальный выдох, медленно откройте глаза, но не шевелитесь, лежите и осматривайтесь.

Когда будете готовы, пошевелите пальцами на руках и ногах. После сядьте и просто насладитесь моментом, почувствуйте своё тело.

Эта медитация занимает 5-10 минут, даёт бодрость, силы и энергию.

Постигая тело

Аштавакрасана (поза восьми дуг) вызывает у новичков недоумение: как возможно оторвать ноги от пола, отвести их ровной линией в сторону и балансировать на руках?

Техника выполнения:

Сядьте на пол. Руки поставьте перед собой немного шире плеч. Согните руки в локте, уперевшись кистями в пол, корпус немного подайте вперёд;

Поднимите левую ногу и заведите её за левое плечо. Вытяните ногу в сторону и зафиксируйте её на плече. Удерживайте положение;

Правую ногу просуньте между рук, оторвите от пола и сцепите её с левой. Рука остаётся между ногами, ладони упираются в пол;

Наклоните корпус ещё немного вперёд, в нижней точке плечи и корпус параллельны полу. Руки остаются неподвижными, ноги не расцепляются; Выпрямите ноги, удерживайте это положение.

Уточнения

А́са́на (санскр. आसन, IAST: āsana — поза, сидячая поза, место для сидения) — название определённого неподвижного положения тела в йоге, принимаемого на несколько секунд или минут с целью телесного и душевного оздоровления.

