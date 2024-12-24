Мощь, сила и успех без допинга: сделать спорт чистым помогут эти способы

Число допинговых скандалов в мире продолжает расти с каждым годом. Использование запрещенных веществ спортсменами остается актуальной проблемой. Тренер Академии "ФК Локомотив" Тимур Сохибов рассказал, что думает по этому поводу.

Фото: commons.wikimedia.org by Wladyslaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ допинг

По его словам, спортсмены принимают допинг, чтобы увеличить выносливость, силу, быстроту и быстро восстановиться ю после интенсивных тренировок и соревнований.

"В условиях современного спорта, где важны скорость и эффективность, необходимость быстрого восстановления от нагрузки становится критической", — заявил он.

Тренер отметил, что использование допинга может плохо отразиться на здоровье спортсменов через несколько лет. По словам Сохибова, для борьбы с допингом есть специальные комиссии, они контролируют честность соревнований и проводят тесты на наличие запрещенных препаратов. Однако система противодействия допингу не идеальна.

"Случается, что атлетов отстраняют от соревнований за употребление препаратов, которые на первый взгляд не влияют на их спортивные показатели, например, жаропонижающих средств. Таким образом, важно, чтобы антидопинговый список контролировался и уточнялся, чтобы избежать наказаний невиновных спортсменов", — отметил он.

Тренер уверен, что избавиться от проблемы допинга в спорте поможет комплексный подход, включая строгий контроль и предоставление адекватных возможностей для восстановления и тренировки без угрозы для здоровья, сообщает ИА RuNews24. ru.

Уточнения

До́пинг в спорте — употребление запрещённых способов, методов или препаратов (в том числе биологически активных веществ), повышающих спортивные результаты.

