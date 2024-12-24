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Глава РФС назвал самый яркий матч сборной России в 2024 году

0:57
Спорт

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал матч против национальной команды Сербии самым ярким для сборной России в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью "Матч ТВ".

Александр Дюков
Фото: commons.wikimedia.org by Gazprom Neft, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Александр Дюков

"Матч с командой Сербии, если исходить из статуса соперников. Жаль, что сербы большую часть встречи играли вдесятером. А так — полные трибуны, статусный соперник, разгромный счёт. Хороший матч!" — сообщил Александр Дюков.

Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу российской сборной.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Команда под руководством Валерия Карпина также одержала победы над Вьетнамом (3:0), Белоруссией и Сирией (оба матча завершились со счётом 4:0), а также разгромила Бруней со счётом 11:0.

Уточнения

Росси́йский футбо́льный сою́з (РФС) — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации.

Алекса́ндр Вале́рьевич Дю́ков (род. 13 декабря 1967, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский менеджер высшего звена, председатель правления ПАО «Газпром нефть» с 2008 года. Президент петербургского футбольного клуба «Зенит» в 2008—2017 годах, президент Российского футбольного союза с 2019 года.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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