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Гольф для всех: развенчиваем мифы о спорте для избранных

3:02
Спорт

Гольф ассоциируется с элитой, высокими затратами и скукой. Но так ли это на самом деле?

Майкл Джордан
Фото: www.flickr.com by shgmom56, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Майкл Джордан

Мы поговорили с Антоном Барановым - тренером по гольфу, спортивным менеджером Красноярской Федерации гольфа и руководителем сборной по гольфу в СФУ — чтобы разобраться в стереотипах.

Миф 1: Гольф — это спорт для дядечек в шляпах

На первый взгляд, гольф может показаться исключительно элитарным видом спорта. Однако, по словам Антона Баранова, элитность гольфа заключается не в возрасте или статусе, а в моральных качествах, которые ценятся в игре.

Этикет гольфа требует от игрока таких качеств, как честность, уважение, ответственность, упорство и спортивное благородство. Это делает гольф не просто спортом, а философией, где личность играет ключевую роль.

Интересный факт: многие крупные контракты подписываются на гольф-поле. Почему? Потому что игра раскрывает характер человека, его честность и умение действовать в сложных ситуациях.

Миф 2: Гольф — это дорого

Научиться играть в гольф не дороже, чем, например, освоить горные лыжи. Более того, для студентов и школьников гольф часто бесплатен благодаря секциям и программам развития.

Гольф становится всё доступнее, и для начала игры не нужно вкладывать большие деньги. Сегодня это спорт для любого желающего, готового попробовать.

Миф 3: Гольф — это скучно

Если вы думаете, что гольф — это просто удары по мячу, вы сильно недооцениваете эту игру. Гольф — это свобода и удовольствие, особенно от звука удара по мячу.

В гольф можно играть индивидуально или в команде. Например, командный формат "лучший мяч" добавляет динамики: все играют с позиции лучшего удара, что делает игру более увлекательной и сплачивает участников.

Миф 4: В России гольфа нет

Это утверждение уже давно неактуально. Инфраструктура для гольфа активно развивается. В Красноярске, например, гольф становится таким же доступным, как теннис или хоккей. В стране открываются новые площадки как на Западе, так и на Востоке.

Миф 5: Гольф — только летний вид спорта

Сегодня гольф — это спорт для любого сезона. Зимой можно играть на симуляторах, которые позволяют отрабатывать технику в комфортных условиях. Хотя ощущения на симуляторе отличаются от игры на поле, это отличный способ оставаться в форме круглый год.

Гольф — это доступно и интересно

Гольф может стать отличным увлечением для каждого. Это не только спорт, но и способ развивать себя, находить новых друзей и даже заключать деловые сделки.

Попробуйте, и вы поймёте, что гольф — это не миф о скучном и дорогом спорте, а увлекательная игра с глубокой философией.

Уточнения

Гольф (англ. golf) — вид спорта, в котором отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, с целью пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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