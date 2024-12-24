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Спортивный массаж: идеальный способ повысить выносливость

3:02
Спорт

Спортивный массаж изначально был разработан для профессиональных атлетов, но сегодня он становится всё более популярным среди любителей фитнеса и активного образа жизни.

массаж
Фото: openverse.org by gaelx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
массаж

Эта процедура помогает ускорить восстановление, предотвратить травмы и улучшить физическую форму. Разберёмся, чем спортивный массаж отличается от других видов и как он работает.

Польза спортивного массажа

Спортивный массаж оказывает комплексное воздействие на организм:

  • Улучшение кровообращения и лимфооттока: это способствует более эффективному насыщению тканей кислородом и питательными веществами, выводит лишнюю жидкость и токсины.
  • Снятие мышечного напряжения: процедура расслабляет мышцы, снижая риск травм и повышая гибкость суставов и связок.
  • Повышение выносливости: массаж нормализует дыхание, увеличивает объём лёгких и активизирует обменные процессы.
  • Обезболивающий эффект: улучшение циркуляции крови помогает уменьшить воспаление и ускоряет восстановление после тренировок.
  • Психологический эффект: процедура способствует снижению уровня стресса и выработке эндорфинов, улучшая общее самочувствие и настроение.

Отличия спортивного массажа

Спортивный массаж отличается от других видов своей направленностью:

  • Интенсивность: этот массаж более глубокий и энергичный, с использованием техник разминания и растяжения для воздействия на мышечные слои и фасции.
  • Целевое воздействие: прорабатываются конкретные мышцы или группы, наиболее нагруженные во время тренировок.
  • Рекомендуемая частота: спортивный массаж проводится по мере необходимости, тогда как расслабляющий может выполняться регулярно.

Сравним с другими видами массажа

  • Расслабляющий: мягкие, плавные движения для снятия стресса и общего расслабления. Не направлен на восстановление после нагрузок.
  • Лечебный: применяется для устранения медицинских проблем (хронические заболевания, травмы) и требует консультации врача.

Противопоказания

Несмотря на эффективность, спортивный массаж имеет ограничения:

  • Острые воспалительные процессы: массаж может ухудшить состояние при травмах или инфекциях.
  • Кожные повреждения: открытые раны, сыпь или ожоги могут привести к инфицированию.
  • Хронические заболевания: перед процедурой необходимо проконсультироваться с врачом, особенно при сердечно-сосудистых проблемах или диабете.

Как спортивный массаж помогает спортсменам

Спортивный массаж — это больше, чем просто приятная процедура. Он улучшает физическое состояние, помогает предотвратить травмы и повышает эффективность тренировок.

Независимо от уровня подготовки, спортивный массаж станет отличным дополнением к любой фитнес-программе.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser - растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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