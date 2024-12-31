Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В чем опасность соленых продуктов для людей с гипертонией
Миллиардер-магнат Генри Ченг выставляет на продажу платные дороги в Китае
Певица Нюша выразила благодарность бывшему мужу, уличённому в изменах
Курорт мечты на Багамах: всё о Камаламе-Кей
Чистка зубов без ошибок: как правильно использовать ирригатор
Сорта свёклы, которые гарантирует сладкие плоды
Красота и здоровье изнутри: уникальная польза авокадо
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер
Киркоров заявил, что не собирается покупать своим детям жильё

Молочная кислота в мышцах: враг или скрытый союзник

3:11
Спорт

Молочная кислота и лактат часто упоминаются как причина жжения и усталости в мышцах, особенно при интенсивных физических нагрузках.

Спорт
Фото: Freepik is licensed under Free license
Спорт

Но на самом деле они не враги, а важные элементы, помогающие организму справляться с нагрузками. Разберёмся, как это работает и что нужно знать спортсменам.

Разница между молочной кислотой и лактатом

Молочная кислота и лактат — это не одно и то же. Лактат — это соль молочной кислоты, которая образуется в мышцах при физической активности. В организме молочная кислота быстро превращается в лактат и попадает в кровь, где используется для выработки энергии другими органами.

Молочная кислота не задерживается в организме, а накопление лактата происходит только при интенсивных нагрузках, когда скорость его образования превышает способность организма его утилизировать.

Как образуется молочная кислота

Процесс образования молочной кислоты напрямую связан с гликолизом — расщеплением углеводов для получения энергии:

  • Аэробный гликолиз: происходит при участии кислорода. Энергия образуется медленно, и молочная кислота нейтрализуется, не накапливаясь.
  • Анаэробный гликолиз: происходит без участия кислорода. При высоких нагрузках молочная кислота не успевает перерабатываться и накапливается в мышцах в виде лактата.

Зачем измеряют уровень лактата

Для профессиональных спортсменов лактат является индикатором интенсивности нагрузки:

  • Аэробная зона: до 2 ммоль/л.
  • Транзитная зона: 4-10 ммоль/л.
  • Анаэробная зона: выше 10 ммоль/л.

Лактатный тест позволяет определить лактатный порог — момент, когда организм переключается с аэробного на анаэробный режим. Зная этот показатель, можно построить эффективный тренировочный план и контролировать прогресс.

Как выводить лактат из организма

Лактат не требует сложных методов выведения, так как организм справляется с этим самостоятельно в течение нескольких часов. Однако можно ускорить процесс:

  • Сделайте заминку после тренировки: лёгкий бег или ходьба активируют аэробный обмен и помогают быстрее утилизировать лактат.
  • Восстановительный кросс или массаж могут улучшить общее самочувствие, но напрямую на уровень лактата не влияют.

7 фактов о лактате

  • Лактат — источник энергии для мышц, сердца, мозга и других органов.
  • Он вырабатывается постоянно, даже при низких нагрузках.
  • Лактат помогает синтезировать гликоген в мышцах.
  • Тренированные спортсмены эффективнее перерабатывают лактат, хотя его образование у них такое же, как у новичков.
  • Чем выше нагрузка, тем больше образуется лактата.
  • Лактат служит естественным механизмом защиты организма от перегрузок.
  • Жжение и боль в мышцах после тренировки связаны не с лактатом, а с микротравмами мышц и восстановительными процессами.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь
Туризм
Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь Аудио 
Бабушка научила, как добиться щедрого урожая клубники
Садоводство, цветоводство
Бабушка научила, как добиться щедрого урожая клубники Аудио 
Популярное
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году

Китайские автомобили переполнили склады в России, но спрос продолжает падать. Узнайте, почему цены не снижаются и что ждёт рынок в 2025 году.

Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Последние материалы
Певица Нюша выразила благодарность бывшему мужу, уличённому в изменах
Чистка зубов без ошибок: как правильно использовать ирригатор
Сорта свёклы, которые гарантирует сладкие плоды
Красота и здоровье изнутри: уникальная польза авокадо
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер
Киркоров заявил, что не собирается покупать своим детям жильё
Эмоциональное переедание — связь с методами воспитания в раннем детстве
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, какие эмоции переживает в годовщину отношений
Звезда Comedy Club высказалась об отношениях с мужем: никогда не просила устроить меня в проект
Неочевидные советы по выращиванию лука на зелень, которые изменят все
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.