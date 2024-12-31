Молочная кислота в мышцах: враг или скрытый союзник

Молочная кислота и лактат часто упоминаются как причина жжения и усталости в мышцах, особенно при интенсивных физических нагрузках.
Но на самом деле они не враги, а важные элементы, помогающие организму справляться с нагрузками. Разберёмся, как это работает и что нужно знать спортсменам.
Молочная кислота и лактат — это не одно и то же. Лактат — это соль молочной кислоты, которая образуется в мышцах при физической активности. В организме молочная кислота быстро превращается в лактат и попадает в кровь, где используется для выработки энергии другими органами.
Молочная кислота не задерживается в организме, а накопление лактата происходит только при интенсивных нагрузках, когда скорость его образования превышает способность организма его утилизировать.
Процесс образования молочной кислоты напрямую связан с гликолизом — расщеплением углеводов для получения энергии:
Для профессиональных спортсменов лактат является индикатором интенсивности нагрузки:
Лактатный тест позволяет определить лактатный порог — момент, когда организм переключается с аэробного на анаэробный режим. Зная этот показатель, можно построить эффективный тренировочный план и контролировать прогресс.
Лактат не требует сложных методов выведения, так как организм справляется с этим самостоятельно в течение нескольких часов. Однако можно ускорить процесс:
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
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