Коленные суппорты для бега: зачем нужны, как выбрать и использовать

Колени ежедневно испытывают огромные нагрузки, особенно у тех, кто занимается спортом или выполняет физически тяжелую работу. Даже небольшая травма может надолго выбить из тренировочного процесса.
Чтобы предотвратить травмы или ускорить восстановление, используют наколенники, или суппорты. В этой статье разберем, как выбрать подходящий суппорт для бега, его виды и уход за ним.
Суппорт — это ортопедическое изделие, поддерживающее суставы и защищающее колено от травм. Он может быть мягким, полужестким или жестким в зависимости от целей:
Суппорты бывают разных конструкций: от эластичных колец до моделей с металлическими шинами и силиконовыми вставками.
Правильный выбор наколенника зависит от состояния колена:
Примерка
Размер суппорта зависит от окружности колена и может потребовать дополнительных замеров бедра и голени. Для точного выбора используйте размерную сетку производителя. Перед покупкой обязательно примерьте изделие, чтобы убедиться, что оно удобно.
Не рекомендуется носить суппорт при:
Использование наколенников может помочь сохранить здоровье суставов, но они не заменяют полноценного лечения травм. Если есть дискомфорт при беге, обязательно проконсультируйтесь с врачом.
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