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Коленные суппорты для бега: зачем нужны, как выбрать и использовать

2:45
Спорт

Колени ежедневно испытывают огромные нагрузки, особенно у тех, кто занимается спортом или выполняет физически тяжелую работу. Даже небольшая травма может надолго выбить из тренировочного процесса.

бег
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
бег

Чтобы предотвратить травмы или ускорить восстановление, используют наколенники, или суппорты. В этой статье разберем, как выбрать подходящий суппорт для бега, его виды и уход за ним.

Что такое суппорт и зачем он нужен

Суппорт — это ортопедическое изделие, поддерживающее суставы и защищающее колено от травм. Он может быть мягким, полужестким или жестким в зависимости от целей:

  • Мягкие (компрессионные): для профилактики и легких повреждений.
  • Полужесткие: с ремнями и жесткими вставками, ограничивают подвижность.
  • Жесткие: фиксируют сустав для реабилитации после серьезных травм.

Суппорты бывают разных конструкций: от эластичных колец до моделей с металлическими шинами и силиконовыми вставками.

Как выбрать суппорт для бега

Правильный выбор наколенника зависит от состояния колена:

  • Для профилактики подойдут компрессионные бандажи. Они плотно облегают колено, создавая лёгкую компрессию, улучшают кровоток и снижают отёчность.
  • Если у вас уже есть травма, обратитесь к врачу. Специалист подберёт суппорт нужной степени фиксации.

Примерка

  • Суппорт должен прилегать плотно, но не сдавливать.
  • Липучки и ремни должны фиксироваться надёжно, а швы не натирать кожу.
  • Легкая компрессия не должна мешать движению

Как подобрать размер

Размер суппорта зависит от окружности колена и может потребовать дополнительных замеров бедра и голени. Для точного выбора используйте размерную сетку производителя. Перед покупкой обязательно примерьте изделие, чтобы убедиться, что оно удобно.

Противопоказания к использованию

Не рекомендуется носить суппорт при:

  • Аллергии на материал.
  • Воспалительных процессах или кожных заболеваниях в области колена.
  • Проблемах с сосудами или гнойных образованиях.

Уход за суппортом

  • Стирайте вручную при температуре не выше 40 °C.
  • Не сушите на батарее, под прямыми солнечными лучами или в барабане.
  • Храните в сухом месте при комнатной температуре.
  • Съёмные части отсоединяйте перед стиркой.

Использование наколенников может помочь сохранить здоровье суставов, но они не заменяют полноценного лечения травм. Если есть дискомфорт при беге, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Уточнения

Бег - один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы "полёта" и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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