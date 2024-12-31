Коленные суппорты для бега: зачем нужны, как выбрать и использовать

2:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Колени ежедневно испытывают огромные нагрузки, особенно у тех, кто занимается спортом или выполняет физически тяжелую работу. Даже небольшая травма может надолго выбить из тренировочного процесса.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain бег

Чтобы предотвратить травмы или ускорить восстановление, используют наколенники, или суппорты. В этой статье разберем, как выбрать подходящий суппорт для бега, его виды и уход за ним.

Что такое суппорт и зачем он нужен

Суппорт — это ортопедическое изделие, поддерживающее суставы и защищающее колено от травм. Он может быть мягким, полужестким или жестким в зависимости от целей:

Мягкие (компрессионные): для профилактики и легких повреждений.

для профилактики и легких повреждений. Полужесткие: с ремнями и жесткими вставками, ограничивают подвижность.

с ремнями и жесткими вставками, ограничивают подвижность. Жесткие: фиксируют сустав для реабилитации после серьезных травм.

Суппорты бывают разных конструкций: от эластичных колец до моделей с металлическими шинами и силиконовыми вставками.

Как выбрать суппорт для бега

Правильный выбор наколенника зависит от состояния колена:

Для профилактики подойдут компрессионные бандажи. Они плотно облегают колено, создавая лёгкую компрессию, улучшают кровоток и снижают отёчность.

Если у вас уже есть травма, обратитесь к врачу. Специалист подберёт суппорт нужной степени фиксации.

Примерка

Суппорт должен прилегать плотно, но не сдавливать.

Липучки и ремни должны фиксироваться надёжно, а швы не натирать кожу.

Легкая компрессия не должна мешать движению

Как подобрать размер

Размер суппорта зависит от окружности колена и может потребовать дополнительных замеров бедра и голени. Для точного выбора используйте размерную сетку производителя. Перед покупкой обязательно примерьте изделие, чтобы убедиться, что оно удобно.

Противопоказания к использованию

Не рекомендуется носить суппорт при:

Аллергии на материал.

Воспалительных процессах или кожных заболеваниях в области колена.

Проблемах с сосудами или гнойных образованиях.

Уход за суппортом

Стирайте вручную при температуре не выше 40 °C.

Не сушите на батарее, под прямыми солнечными лучами или в барабане.

Храните в сухом месте при комнатной температуре.

Съёмные части отсоединяйте перед стиркой.

Использование наколенников может помочь сохранить здоровье суставов, но они не заменяют полноценного лечения травм. Если есть дискомфорт при беге, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Уточнения

Бег - один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы "полёта" и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

