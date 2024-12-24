Нужно ли отдыхать от спорта во время отпуска?

Фитнес-тренер Эдуард Каневский рассказал, нужна ли пауза в спорте во время отпуска, сообщает "Москва 24".
"Если вы занимались без перерыва больше трёх-шести месяцев, дать отдохнуть организму от избыточных нагрузок от семи до десяти дней — не просто физиологическая, но и психологическая необходимость", — заявил он.
Каневский также подчеркнул важность сохранения физической активности в отпуске, однако рекомендовал изменять тип нагрузки, чтобы не только поддерживать свои результаты, но и улучшать их. Для тех, кто тренируется в зале, эксперт предложил заниматься плаванием в бассейне или море, а также отправляться на длительные прогулки.
Любителям единоборств он посоветовал временно отказаться от спаррингов и сосредоточиться на занятиях в воде или упражнениях на растяжку.
Растяжка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.
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