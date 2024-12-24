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Тренировки после 40: как избежать главных ошибок

0:55
Спорт

Фитнес-специалист Анастасия Юрпалова выделила ключевые ошибки в тренировках людей старше 40 лет, о чем сообщает Men Today.

Мужчина делает растяжку мышц бедра
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчина делает растяжку мышц бедра

Юрпалова отметила, что одна из наиболее распространенных ошибок в этом возрасте — это перетренированность, которая мешает организму получать необходимое время для восстановления. Она также акцентировала внимание на том, что многие игнорируют силовые тренировки, что является серьезной ошибкой. Силовые упражнения играют важную роль в укреплении костей и суставов, а также в поддержании мышечной массы.

Кроме того, эксперт упомянула об отсутствии практики, направленной на гибкость и подвижность, такой как занятия йогой. В заключение, Юрпалова подчеркнула, что пропуск разминки и заминки может привести к растяжениям и травмам, что также следует учитывать.

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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