Тренировки после 40: как избежать главных ошибок

Фитнес-специалист Анастасия Юрпалова выделила ключевые ошибки в тренировках людей старше 40 лет, о чем сообщает Men Today.
Юрпалова отметила, что одна из наиболее распространенных ошибок в этом возрасте — это перетренированность, которая мешает организму получать необходимое время для восстановления. Она также акцентировала внимание на том, что многие игнорируют силовые тренировки, что является серьезной ошибкой. Силовые упражнения играют важную роль в укреплении костей и суставов, а также в поддержании мышечной массы.
Кроме того, эксперт упомянула об отсутствии практики, направленной на гибкость и подвижность, такой как занятия йогой. В заключение, Юрпалова подчеркнула, что пропуск разминки и заминки может привести к растяжениям и травмам, что также следует учитывать.
Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам.
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