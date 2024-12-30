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Праздники без вреда для тела: простые правила, чтобы не набрать вес в Новый год

1:50
Спорт

Сезон праздников — время соблазнительных застолий и вечеринок, где легко забыть о правильном питании и физической активности. Однако сохранить фигуру в новогодние каникулы вполне реально!

Новогодний стол
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Новогодний стол

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как это сделать без жестких ограничений и с удовольствием.

Умеренность в питании

Праздничный стол — испытание для любой диеты, но подходить к выбору блюд можно разумно.

"Старайтесь избегать излишне калорийной пищи. Вместо этого отдавайте предпочтение легким закускам: овощным салатам, фруктам, запеченным блюдам. Овощи помогут насытиться и подарят организму необходимые витамины", — советует Елена.

Физическая активность — даже в праздники

Праздники не повод забывать про движение. Даже небольшая физическая активность может помочь вам поддерживать форму.

"Постарайтесь уделять хотя бы 30 минут в день спорту. Это может быть прогулка, утренняя зарядка или танцы на вечеринке. Физическая активность не только сжигает калории, но и поднимает настроение", — добавляет тренер.

Вода — ваш лучший союзник

Сохранение водного баланса особенно важно в зимний период, когда жажда ощущается меньше.

"Не забывайте пить достаточно воды, особенно если вы планируете употреблять алкоголь. Это поможет контролировать аппетит и поддерживать обмен веществ", — подчеркивает Елена.

Как провести праздники с пользой для фигуры

Секрет в том, чтобы подходить к новогодним каникулы с осознанием: немного умеренности в еде, движения и воды помогут вам сохранить хорошее самочувствие и фигуру. И помните, что важно не только наслаждаться праздниками, но и заботиться о себе.

Уточнения

Пра́здник (от церк.-слав. пра́здникъ; рус. поро́жний) — отрезок времени, выделенный в календаре в честь чего-либо или кого-либо, имеющий сакральное (небытовое, мифическое) значение и связанный с культурной или религиозной традицией.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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